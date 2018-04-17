Более 180 несанкционированных торговых объектов выставлено на аукционы в Москве

Более 180 нестационарных торговых объектов (НТО) выставлены на аукционы департаментом Москвы по конкурентной политике. Об этом в ходе презентации (роуд-шоу) на тему: «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?» сообщил начальник управления инвестиционных торгов и развития конкуренции столичного департамента по конкурентной политике Василий Калинкин

«Сегодня в режиме онлайн находится 183 предложения по НТО: это киоски, павильоны, тележки, елочный базар, бахчевой развал, в парках», — уточнил он.

По словам В. Калинкина, на данный момент на торгах по НТО «Киоски и павильоны» представлено 79 предложений, по НТО «Бахчевой развал» — 19 предложений, по НТО «Тележки» — девять предложений, по НТО «Елочный базар» — четыре предложения. Парками объявлено также 72 аукциона.

Аукционы будут проведены Лианозовским, Измайловским, Перовским парками, садом им. Н. Баумана, Государственным музеем-заповедником «Царицыно», Парком Победы на Поклонной горе.

«Это не конец парков, которые будут принимать участие в аукционах. В ближайшее время будут «Сокольники», Парк Горького. Все ожидается в ближайшее время, оформляется соответствующая документация», — подчеркнула представитель ГКУ «Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы» Татьяна Лисенкова.