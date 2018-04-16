Русские привычки, которые могут испугать китайцев

Привычки людей часто рассказывают об их менталитете и образе жизни гораздо лучше любых этнографических или социологических исследований. Порой россиян удивляют обычаи и традиции, а также некоторые национальные блюда китайцев. То же самое можно сказать и о жителях Поднебесной. Отдельные привычки наших соотечественников способны шокировать, напрячь или даже испугать китайцев.

Прыгать из бани в прорубь

Традиционная русская баня, сама по себе, вызывает неподдельное удивление у иностранцев. Экстремально высокая температура, парная с вениками, а иногда и обильные возлияния в процессе мытья — все это кажется жителям Поднебесной проявлением таинственной русской ментальности. Но когда китайцы видят голых людей, выпрыгивающих из раскаленной парной прямо в прорубь или в снежный сугроб, то реально пугаются.

Русские объясняют своим иностранным друзьям, что они это делают «для здоровья», чем еще больше сбивают с толку. Ведь традиционная медицина Поднебесной таких кардинальных методов укрепления организма не признает.

Отращивать волосы на теле

Так уж получилось, что от природы у большинства китайцев волос на поверхности тела не бывает. Ноги, руки, животы и спины мужчин обычно лишены растительности. А над теми, кто отличается в этом смысле от остальных людей, здесь часто насмехаются. В любом обществе не принято выделяться своей внешностью от большинства, поэтому волосатые жители Поднебесной тщательно бреются.

Русский мужчина, как правило, не знает о таких тонкостях. Разумеется, в гигиенических целях некоторые наши соотечественники сбривают волосы в подмышках, но не сильно афишируют данный факт, опасаясь насмешек и подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Разные представления о культуре тела, бытующие на востоке и на западе, приводят к тому, что субтильные китайцы часто пугаются, увидев высоких, крепких и волосатых мужчин.

Делать хмурые лица при встрече с незнакомцами

Как и во многих странах мира, в Поднебесной считается хорошим тоном выставлять свою доброжелательность напоказ. Вежливые улыбки — это норма общественного поведения. Хотя любезность иностранцев часто далеко не искренняя.

Большинство русских людей, находясь в общественном месте среди незнакомцев, напротив, начинают хмуриться. Стоят, насупившись, с таким видом, что привыкшие к другому стилю общения китайцы реально могут испугаться. Они подумают, что их за что-то ненавидят.

А между тем, многие путешественники отмечают, что в Поднебесной еще со времен СССР сохранилось, в основном, теплое отношение к нашим соотечественникам.

Открыто выражать свои эмоции мимикой

Русские считают, что все китайцы на одно лицо, не только из-за общего цвета кожи и разреза глаз. Такое мнение сформировалось, поскольку в данной стране не принято выражать свои эмоции мимикой. Как и большинство жителей Азии, граждане КНР с детства учатся ходить на людях с непроницаемой маской вместо лица, на которой может быть заметна лишь легкая вежливая улыбка.

Китаец обычно не позволяет себе хмуриться или смеяться в общественном месте. А уж чтобы черты лица исказили обида, гнев или боль — совершенно недопустимо.

Привыкшие видеть открытые эмоции своих соотечественников, русские люди теряются, глядя на одинаковые, ничего не значащие выражения на лицах азиатов. А вот сами жители Поднебесной пугаются, когда замечают оживленную мимику. По их мнению, эмоции искажают внешность людей, делают лица какими-то неправильными. Пусть это даже бьющее через край веселье.

Драться с оппонентами

Китайцы считают наших соотечественников очень смелыми людьми. Например, во время застолий подвыпившие русские могут поспорить о чем-то с собеседниками. При этом философский диспут о смысле жизни или обсуждение творчества французского писателя Мопассана реально способно перерасти в драку. А что уж говорить о личных разборках.

Большинство жителей Поднебесной боятся таких проявлений антиобщественного поведения. Они не понимают, как участники драки, недавно крушившие все вокруг, могут уже через полчаса снова мирно сидеть за одним столом, распевая песни.

Обсуждать политические новости

Еще одна особенность наших соотечественников — интерес к политике. Русские часто дискутируют между собой, обсуждая новости. Китайцы напрягаются, когда их пытаются вовлечь в оживленную полемику, например, о внешней политике Японии или последних решениях компартии КНР.

Поэтому, встречая русских, на протяжении нескольких последних лет многие жители Поднебесной стараются сразу же улыбнуться и сказать: «Путин — хорошо».