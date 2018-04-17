Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций

Курс доллара на 10:05 по московскому времени падал до 60,86 рубля (на 0,3 рубля), курс евро — до 75,48 рубля (на 0,24 рубля).

Накануне вечером также произошел резкий скачок курса рубля вверх.

Растет и стоимость нефти. Brent поднялась до 71,81 доллара за баррель. Тенденция к росту наблюдается и на отечественном рынке акций. Утром индекс Мосбиржи повышался на 1,6% — до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8% — до 1126 пунктов.

Эксперты связывают происходящее со снижением угрозы введения новых санкций США против России