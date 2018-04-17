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Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций
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Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская валюта в начале торгов продолжила уверенно расти, отыгрывая снижение геополитических рисков. Курс доллара опускался до 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 10:05 по московскому времени падал до 60,86 рубля (на 0,3 рубля), курс евро — до 75,48 рубля (на 0,24 рубля).
Накануне вечером также произошел резкий скачок курса рубля вверх.
Растет и стоимость нефти. Brent поднялась до 71,81 доллара за баррель. Тенденция к росту наблюдается и на отечественном рынке акций. Утром индекс Мосбиржи повышался на 1,6% — до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8% — до 1126 пунктов.
Эксперты связывают происходящее со снижением угрозы введения новых санкций США против России.
В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.
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