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Акции «Русала» растут более чем на 7% на сообщениях о переговорах с Китаем
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Акции «Русала» растут более чем на 7% на сообщениях о переговорах с Китаем 

Прайм 20 минут назад
Фото: Прайм
Акции "Русала" растут более чем на 7% на сообщениях о переговорах с китайскими компаниями о продаже алюминия и на фоне роста цен на металл до многолетних максимумов, следует из данных Московской биржи.
К 10.23 мск акции «Русала» росли на 7,5% — до 23,35 рубля (уже подскакивали на 10,5% — до 24 рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,69%.
По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители «Русала», попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР.
В то же время алюминий продолжает дорожать на фоне введенных санкций США против «Русала», обновив максимум с июня 2011 года.
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