Портфель заказов «Рособоронэкспорта» растет из-за Сирии 

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал о том, что портфель оружейных экспортных заказов России растет из-за Сирии.
"Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес", — отметил он в интервью РИА Новости.
Михеев сообщил, что портфель экспортных оружейных контрактов «Рособоронэкспорта» составляет сегодня около 45 миллиардов долларов.
"Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%"", — рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта».
Ранее сообщалось, что основными экспортерами оружия в период с 2013 по 2017 год оставались США и РФ.