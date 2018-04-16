Портфель заказов «Рособоронэкспорта» растет из-за Сирии

"Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес", — отметил он в интервью РИА Новости

Михеев сообщил, что портфель экспортных оружейных контрактов «Рособоронэкспорта» составляет сегодня около 45 миллиардов долларов.

"Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%"", — рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта».

Ранее сообщалось, что основными экспортерами оружия в период с 2013 по 2017 год оставались США и РФ.