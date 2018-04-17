Собственника ТЦ в Тюмени оштрафовали из-за нарушений правил пожарной безопасности

По результатам рассмотрения административного дела в отношении ООО «Эврика» собственник тюменского ТЦ «Для Вас» была оштрафована на 160 тыс. руб. за нарушения требований пожарной безопасности, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова

Ранее в апреле прокуратура после возбуждения административного дела предписала руководителю компании устранить выявленные нарушения. Однако после проведения совместной с МЧС проверки выяснилось, что нарушения устранены не были, пишет издание NashGorod.

В одном из строений торгового центра располагается детский развлекательный центр «Остров Сокровищ». В ходе проверки выяснилось, что в его отделке использованы горючие пластиковые панели, а некоторое эвакуационные выходы были заперты на замок. Были выявлены и другие нарушения.

Местная прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений.