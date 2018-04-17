Ещё
Собственника ТЦ в Тюмени оштрафовали из-за нарушений правил пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

Собственника ТЦ в Тюмени оштрафовали из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Свойкировский.рф
По результатам рассмотрения административного дела в отношении ООО «Эврика» собственник тюменского ТЦ «Для Вас» была оштрафована на 160 тыс. руб. за нарушения требований пожарной безопасности, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.
Ранее в апреле прокуратура после возбуждения административного дела предписала руководителю компании устранить выявленные нарушения. Однако после проведения совместной с МЧС проверки выяснилось, что нарушения устранены не были, пишет издание NashGorod.
В одном из строений торгового центра располагается детский развлекательный центр «Остров Сокровищ». В ходе проверки выяснилось, что в его отделке использованы горючие пластиковые панели, а некоторое эвакуационные выходы были заперты на замок. Были выявлены и другие нарушения.
Местная прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений.
Rambler News Service: последние новости
Лондонская биржа ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» Экс-глава «Яндекса» выдвинут в совет директоров «Детского мира» Греф заявил, что у «Русала» нет проблем с обслуживанием долга
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой85
МЧС обратилось к москвичам9
Украинский космос оказался под угрозой из-за США251
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО546
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение