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В Уфе на крыше дома, где погибла студентка, прохожие заметили молодых людей
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В Уфе на крыше дома, где погибла студентка, прохожие заметили молодых людей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Вечером 13 апреля в Уфе на крыше недостроенной многоэтажки по улице Кирова, 43/2 прохожие заметили молодых людей: два парня и девушка, устроившись у самого края крыши, выпивали, курили и громко смеялись.
Долгострой на улице Кирова давно приобрел дурную славу: вокруг него постоянно отираются бомжи и граждане сомнительной внешности. За 10 лет, прошедших с начала строительства, здесь произошло множество криминальных ЧП. Самое резонансное случилось в феврале, когда в лифтовой шахте нашли тело 22-летней студентки БГМУ, погибшей при невыясненных обстоятельствах.
3 апреля глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов поручил своим подчиненным обеспечить безопасность в районе недостроенной многоэтажки, а также исключить свободный доступ в здание посторонних лиц. Также чиновник предложил сотрудникам управления общественной безопасности района включить опасную территорию в маршрут патрулирования. Однако этот случай показывает, что доступ к зданию до сих пор свободный.
Напомним, ранее прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя ЖСК «Дуслык-строй», который организовал строительство этого дома.
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