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В «Уфе» прокомментировали информацию о бонусах за чемпионство «Манчестер Сити»
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В «Уфе» прокомментировали информацию о бонусах за чемпионство «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Сайт «Манчестер Сити»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о денежном бонусе, который получит клуб после победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, в составе которого выступает бывший полузащитник российской команды Александр Зинченко.
"Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити»? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это — просто приятный бонус для нашего клуба", — цитирует Газизова газета «Известия».
"Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе титул чемпиона Англии. После 33-х матчей первенства у команды 87 очков.
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