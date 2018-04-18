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СМИ: «Манчестер Сити» выплатит «Ливерпулю» £1 млн за чемпионство
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СМИ: «Манчестер Сити» выплатит «Ливерпулю» £1 млн за чемпионство 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Reuters
После победы в чемпионате Англии по футболу «Манчестер Сити» должен выплатить «Ливерпулю» £1 млн, передает "Советский спорт".
По информации Liverpool Echo, данная опция прописана в контракте нападающего «горожан» Рахима Стерлинга, который перешел в стан «Ман Сити» из «Ливерпуля».
Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевав золотые медали национального первенства за пять туров до конца. В текущем сезоне чемпионата Стерлинг принял участие в 29 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал восемь голевых передач. В списке бомбардиров он располагается на четвертой позиции.
Стерлинг выступал за «Ливерпуль» в период с 2012 по 2015 год, после чего перешел в «Манчестер Сити» за £49 млн
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