СМИ: «Манчестер Сити» выплатит «Ливерпулю» £1 млн за чемпионство

По информации Liverpool Echo, данная опция прописана в контракте нападающего «горожан» Рахима Стерлинга , который перешел в стан «Ман Сити» из «Ливерпуля».

Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевав золотые медали национального первенства за пять туров до конца. В текущем сезоне чемпионата Стерлинг принял участие в 29 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал восемь голевых передач. В списке бомбардиров он располагается на четвертой позиции.

Стерлинг выступал за «Ливерпуль» в период с 2012 по 2015 год, после чего перешел в «Манчестер Сити» за £49 млн