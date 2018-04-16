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Александр Зинченко — о чемпионстве: Мы сделали это! (фото)
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Александр Зинченко — о чемпионстве: Мы сделали это! (фото) 

Советский спорт 1 час назад
«Мы сделали это!» — написал Зинченко на своей странице в Instagram.
🔥🔥🔥WE! DID! IT! 🔥🔥🔥
Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)
15 Апр 2018 в 10:03 PDT
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