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Трансвестит Кончита Вурст, победитель «Евровидения-2014», признался, что является ВИЧ-инфицированным
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Трансвестит Кончита Вурст, победитель «Евровидения-2014», признался, что является ВИЧ-инфицированным 

Интересант 1 час назад
Австрийский трансвестит Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст и «женщина с бородой», сделал заявление о том, что является ВИЧ-инфицированным и давно страдает от этой болезни.
В 2014 году Нойвирт-Вурст стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение». Факт победы гомосексуалиста, выступающего на сцене в женской одежде, вызвал недоумение у большинства нормальных людей в разных странах мира.
Раскрыть свой диагноз Нойвирт-Вурст был вынужден из-за шантажа со стороны одного из своих бывших партнеров. «Я никому не позволю пугать меня!» — заявил певец.
Томасу Нойвирту (Кончите Вурст) — 29 лет, он родился в небольшой австрийской деревушке Бад-Миттерндорф. Покровители целенаправленно проталкивали его на «Евровидение» с 2012 года. Главной идеей своего творчества трансвестит называет пропаганду толерантности.
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