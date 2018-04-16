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Лошади калужской конноспортивной школы останутся без сена
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Лошади калужской конноспортивной школы останутся без сена 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Анатолий Артамонов на заседании областного правительства 16 апреля отдал распоряжение главе Минфина Валентине Авдеевой не выделять «ни копейки» на покупку сена для лошадей Калужской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту. Школу таким образом накажут за нерациональное использование ее сельхозугодий. «Хороший участок земли, прекрасный. Используют абы как. Скосили в прошлом году, не убрали. Сейчас это все погибнет под этими неубранными рядками… Ну взяли бы от стыда пошли бы, субботник провели, вручную бы убрали и куда-то на край поля отнесли», — обратился губернатор к главе Минспорта Алексею Логинову.
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