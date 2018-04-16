В Обручевском районе прошел субботник 

14 апреля жители района вышли на улицу, чтобы вместе преобразить район.
В парке «Усадьба Воронцово» кипела работа. Поддержать любимое место прогулок пришли студенты Института русского языка и литературы имени Пушкина. Девушки сгребали листья и собирали их в мешки. Юноши, среди которых были студенты из Китая, выполняли более тяжелую работу — дробили слежавшийся снег и лед и раскидывали их ровным слоем, чтобы все поскорее растаяло. Группа сотрудников ГБУ «Жилищник» трудилась у центральных ворот. Со стороны улицы Воронцовские пруды наводили чистоту посетители парка. Следующий субботник в Обручевском районе пройдет 21 апреля, также в Воронцовском парке (вход со стороны улицы Воронцовские пруды напротив дома 9) и по адресу: улица Обручева, дом 28, корпус 8 (сбор у 3 подъезда). Начало в 10:00. Весь необходимый рабочий инвентарь выдадут на месте. Форма одежды удобная.