27 апреля в Обручевском районе пройдет праздничная программа для ветеранов

В преддверии 9 мая в киноклубе «Эльдар» Обручевского района поздравят ветеранов.

В киноклубе-музее «Эльдар» постоянно проходят бесплатные и благотворительные мероприятия и кинопоказы. В «Эльдаре» демонстрируются фестивальное и документальное кино, киноклассика, проходят премьеры и специальные показы российских фильмов при участии их создателей. На запланированном мероприятии ожидается большое количество гостей и, конечно же, ветеранов Великой Отечественной войны. Прозвучат песни и стихи военных лет, собравшиеся почтут память погибших.