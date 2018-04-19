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27 апреля в Обручевском районе пройдет праздничная программа для ветеранов
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27 апреля в Обручевском районе пройдет праздничная программа для ветеранов 

Обручевский меридиан 19 апреля 2018
Фото: Обручевский меридиан
В преддверии 9 мая в киноклубе «Эльдар» Обручевского района поздравят ветеранов.
В киноклубе-музее «Эльдар» постоянно проходят бесплатные и благотворительные мероприятия и кинопоказы. В «Эльдаре» демонстрируются фестивальное и документальное кино, киноклассика, проходят премьеры и специальные показы российских фильмов при участии их создателей. На запланированном мероприятии ожидается большое количество гостей и, конечно же, ветеранов Великой Отечественной войны. Прозвучат песни и стихи военных лет, собравшиеся почтут память погибших.
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