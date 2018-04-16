В Сальвадоре убита известная журналистка 

Известная сальвадорская журналистка Карла Турсиос, пропавшая без вести в воскресенье, была убита, сообщила газета La Prensa Grafica, принадлежащая к медиагруппе, в которой она работала.
По данным газеты, тело 33-летней журналистки было обнаружено на дороге недалеко от деревни Санта Роза Гуачипилин, в 100 километрах к северо-востоку от столицы страны Сан-Сальвадора. Источник в прокуратуре Сальвадора сказал AFP, что женщина, вероятно, была задушена, что должно быть подтверждено вскрытием. При ней не оказалось документов и вещей.
Об исчезновении Карлы Турсиос было сообщено в воскресенье ее семьей и руководством газеты. Она специализировалась на криминальных темах и борьбе с коррупцией.
Сальвадорский президент Сальвадор Санчес Серен осудил убийство Карлы Турсиос в Twitter. «Я приказал нашим службам безопасности провести быстрое и эффективное расследование, чтобы как можно скорее привлечь виновных к ответственности», — написал президент этой латиноамериканской страны. Источник в прокуратуре Сальвадора тем временем сообщил, что расследование этого громкого дела началось и что «существуют различные версии» об обстоятельствах смерти журналистки.