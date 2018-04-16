В Сальвадоре убита известная журналистка

Известная сальвадорская журналистка Карла Турсиос, пропавшая без вести в воскресенье, была убита, сообщила газета La Prensa Grafica, принадлежащая к медиагруппе, в которой она работала.

По данным газеты, тело 33-летней журналистки было обнаружено на дороге недалеко от деревни Санта Роза Гуачипилин, в 100 километрах к северо-востоку от столицы страны Сан-Сальвадора . Источник в прокуратуре Сальвадора сказал AFP , что женщина, вероятно, была задушена, что должно быть подтверждено вскрытием. При ней не оказалось документов и вещей.

Об исчезновении Карлы Турсиос было сообщено в воскресенье ее семьей и руководством газеты. Она специализировалась на криминальных темах и борьбе с коррупцией.