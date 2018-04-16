«Открытость и прозрачность всегда вызывает сопротивление»

Сложно развивалась история с запуском проекта ГИС ЖКХ? Насколько полно и актуально представлена там информация из регионов?

— Мы каждый месяц проводим совещания с субъектами посредством видео-конференц-связи. Там присутствуют представители Госжилнадзора, прокуратуры , полпредства, министерства ЖКХ и соцзащиты, региональные энергетические комиссии. Огромное количество людей и органов власти. Ставим вопрос о том, чтобы органы Госжилнадзора начинали активно привлекать к ответственности тех, кто не хочет размещать информацию в системе. Поскольку время обучения и перестройки своей деятельности, отведенное организациям, уже давно прошло. Все добросовестные участники рынка информацию в системе уже разместили и регулярно обновляют. Для недобросовестных предусмотрена административная ответственность. И мы с Минстроем вместе эту административную ответственность будем совершенствовать. Если увидим, что нынешние штрафы малоэффективны, будем их пересматривать. Как обычно бывает, есть передовики, есть — отстающие, последних надо стимулировать.

Стимулировать можно, исключительно наказывая рублем?

— Не только. Наше министерство разработало две интересные формы аналитики, которые мы запустим этим летом. Первая форма будет называться «Самоконтроль», где организация сможет сделать себе выгрузку с сайта ЖКХ, и там будет выделено, где и какую информацию упустили при размещении. Не нужно проводить дополнительный аудит, все сразу в одной форме и бесплатно. Очень удобно. Вторая форма, когда органам Госжилнадзора и прокуратуры автоматически будут приходить сообщения на уровне компаний и домов о том, какая информация не размещена. Поэтому процесс привлечения к ответственности будет во многом автоматизирован. Не будет возможности укрыться куда-то и пересидеть.

Какие объемы оцифровки ЖКХ на сегодня?

Крым, — Назову яркую цифру. Сейчас в системе 140 млн лицевых счетов. Мы не знаем, сколько их всего, поэтому наполнение системы играет роль инвентаризации отрасли. По нашим оценкам, размещено порядка 90% всех лицевых счетов. Что касается домов, то их внесено порядка 19 млн Это 99% от общего количества многоквартирных жилых домов страны. Кроме того, у нас зарегистрировано почти 100 млн приборов индивидуального учета, и хотя мы считаем, что их должно быть еще больше, все равно имеющаяся цифра уже сама за себя говорит. На самом деле есть отдельные регионы, в которых работа еще не выстроена должным образом. Это Ингушетия Пермский край . Еще ряд субъектов. В то же время отрадно видеть, что есть регионы, в которых фактически вся информация полностью доступна. Это очень здорово. В передовиках у нас порядка 20 регионов. И если могут одни, то смогут и остальные.

Чем поможет информация об МКД простым гражданам?

— Например, эта информация нужна при совершении сделок с недвижимостью. У нас в системе есть открытая часть информации и есть закрытая, где расположен в том числе «личный кабинет» гражданина. Здесь он может совершить по своей квартире те или иные действия, произвести оплату услуг или проверить персональную информацию. А в открытой части можно посмотреть информацию по дому, по управляющей компании. Это может быть полезным, если человек решил приобрести в собственность или арендовать квартиру. Там есть все. Когда дом построен, его технические характеристики, даты проведения капремонта, не находится ли он в списках на расселение как аварийный. Это востребованная информация. Кроме того, на КЭФе прозвучало много интересных инициатив — например, составление рейтингов управляющих компаний, что повлияет на саморегуляцию рынка. Взяли на карандаш, будем обязательно реализовывать.

Нами сделана и регулярно обновляется аналитика по тарифам в регионах. Она включает расчеты не только по тарифам, но и по начислениям, которые представлены в платежном документе. Таким образом, появляется возможность сравнить регионы, компании, дома. У людей появляются вопросы, почему у нас здесь восемь рублей, а там у соседей за такую же услугу три рубля? Качество различается или просто так, наобум? Это система открытости и прозрачности, что прежде всего важно для потребителей, для людей.

Наверное, переход к прозрачности и открытости вызывает сопротивление у некоторых игроков рынка?

— Безусловно, такая информационная система не может не вызывать сопротивления. То же самое было в свое время с порталом закупок, в разработке которого мы тоже участвуем. Многие СМИ начинают свой день с просмотра размещенной там информации: кто там покупает дорогую машину, а кто ее «камуфлирует» под спецтранспорт. Уверен, что многие СМИ также будут активно пользоваться ГИС ЖКХ. Начнут смотреть, что происходит по их региону, муниципалитету в сравнении с другими. Для удобства многие формы аналитики мы выкладываем на главной странице. Как в свое время многие журналисты и блогеры раскрутились, изучая портал закупок, рассказывая о тех или иных проблемах, так же «общественные аналитики» в сфере ЖКХ могут стать очень популярными, пользуясь информацией портала ГИС ЖКХ.

Минсвязи выступает одним из инициаторов дальнейших реформ « Почты России ». Но разве тех шагов, что делаются сейчас, недостаточно? Зачем нужно акционирование компании?

— Акционирование «Почты России» было предусмотрено еще несколько лет назад. Последние годы происходит активное реформирование, вы видите, что Почта меняется. Идет расширение качества и набора услуг, совершенствование нормативно-правовой базы. Думаю, что изменения будут продолжаться. Эксперты считают, что акционирование позволит оптимизировать состав имущества, что позволит организовать работу более эффективно. Мы хотим обеспечить Почте такую прогрессивную форму управления, предусмотренную Гражданским кодексом, как акционерное общество. Весь вопрос в том, насколько эффективно все это будет работать. Сейчас идет активная проработка вопроса в правительстве и Госдуме . В ближайшее время мы станем свидетелями изменений в нормативно-правовой базе, речь идет об изменении закона о почтовой связи как такового. Появились новые инструменты, электронные в том числе, и они должны найти свое отражение в законодательных документах.

Портал Госуслуг постоянно совершенствуется. Сбоев стало на порядок меньше, а получить услугу — легче. Скажите, над какими улучшениями портала сейчас работают в Минсвязи? Какие услуги планируется добавить?

— Летом появится официальное мобильное приложение портала, которое можно будет бесплатно скачать. Это удобно, когда у тебя все есть в смартфоне, под рукой. Уверен, что многие будут пользоваться. И второе. Мы с Минстроем договорились, что сделаем единую универсальную процедуру проведения собраний собственников. Сейчас есть разные формы — очная, заочная, смешанная. Появится возможность голосовать в электронной форме. Можно будет не собираться всем домом во дворе. У собственников появится выбор. Кто-то проголосует на собрании, другой заочно в письменной форме, третий предпочтет проголосовать непосредственно в ГИС ЖКХ. После все результаты объединяются. Информация о голосовании будет не на бумажке, прилепленной к стенке в подъезде, которую можно поменять, сорвать, все вопросы и все результаты будут опубликованы на портале.

Будет ли дальше совершенствоваться портал госзакупок? Какие полезные опции там появятся?

— У нас там появился такой полезный продукт как независимый регистратор. Он, конечно, не может предотвратить нарушение, как не может его предотвратить камера на дороге. Но может зафиксировать. Допустим, предприниматель обращается с жалобой в УФАС и говорит, что «мы участвовали в торгах, отправили свое предложение по цене, а оно не нашло отображения в документации». А ему отвечают: «есть доказательства? Нет? Тогда претензию рассматривать не будем». Так вот, делюсь лайфхаком для ваших читателей. Заходим на сайт закупок. Прямо на главной странице есть такая кнопка — независимый регистратор, это плагин, который устанавливается в браузер Chrome. Когда вы проводите сессию на аукционе, вы просто включаете регистратор. Программа ведет видеозапись всего, что происходит у вас на экране в этот момент. Это избавит вас от того, что ваше слово против слова представителей аукционной площадки будет ничем не аргументировано. Вы вроде выиграли, уже празднуете, а завтра вдруг оказывается, что выиграл ваш конкурент с завышенной ценой. Независимый регистратор даст вам возможность предоставить запись процесса торгов. Запись сохраняется на серверах в зашифрованном виде. Это снимает риск подделки или модификации видео. Ключи доступа к записи есть только у УФАС. Когда вы направляете жалобу с отсылкой на «регистратор», УФАС запрашивает эту запись у нас, мы ее отсылаем. Они с помощью ключа расшифровывают и наблюдают процесс нарушения ваших прав. И принимают решение об отмене результатов торгов и о наказании электронной площадки. Эта система работает. Десятки тысяч предпринимателей этим пользуются. В случае проблем у вас всегда будет железный аргумент. И вы сможете быть уверены, что вас не обманут, а в случае обмана вы сможете восстановить ваши права. «Независимый регистратор» работает сейчас на пяти площадках, связанных с госзаказом. недавно присоединился еще один аукционный дом, пока в тестовом режиме.

Чуть не забыл. Модное ныне слово — блокчейн. В ближайшем же будущем планируем перестроить работу записи регистратора на новых принципах сохранения подлинности.

Какими будут следующие масштабные цифровые госпроекты?

— Когда мы задумывали ГИС ЖКХ мы сразу же задумывали создание Государственной почтовой системы, за которой? я думаю, большое будущее. Недавно Минэкономразвития выступило с такой же инициативой. В этой единой электронной системе можно будет регистрировать компании в том числе. Это такая масштабная и легализированная система документооборота с фиксацией доставки.

Кроме того, мы предусматриваем большие реформы, связанные с реестром отечественного программного обеспечения, хотим сделать его практически применимым. Есть у нас норма в 223-ФЗ, где предусмотрена преференция до 15% отечественным продуктам. Мы хотим сделать, чтобы наличие записи о продукте в реестре было ведущим фактором получения преференций. Нет записи — нет преференций. А сообществу будет полезно получить полное описание по каждому продукту. Реестр не ради реестра, а ради практического применения людьми.

Фото: minsvyaz.ru