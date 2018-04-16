Кто раскачал косогор, или Почему на Волге вблизи Ульяновска стало так пусто

Почему жизнь ульяновской акватории выглядит так бледно по сравнению с другими волжскими и прочими речными городами? Похоже, что все препятствия на пути барж, теплоходов и толп любопытных туристов выстроены искусственно и даже вполне сознательно.

Накануне речной навигации мы вновь возвращаемся к теме плачевного состояния отрасли, поскольку проблемы в ней не только не уменьшаются, но и растут с каждым годом.

АиФ » неоднократно размещал материалы о речпорте, с разных точек зрения, вот только последние «Минус „восьмёрка“ (№ 35 от 30 августа 2017 г.), „Река и дорога“ (№ 42 от 18 октября 2017 г.).

Почем пришвартоваться?

Изменится ли что-то к лучшему в наступающем судоходном сезоне? Это вряд ли. Потому что старые препятствия никто и не думает ликвидировать. Более того, к ним добавляются новые. Туристические фирмы, а с ними и местные власти возмутились повышением в семь раз стоимости платы за швартовку на ульяновских пассажирских причалах, которая достигла 20 тысяч рублей при трёхчасовой стоянке судна длиной 140 метров.

2 апреля губернатор раскритиковал работу зампреда правительства Сергея Кузьмина , курирующего туристическую отрасль, и главу администрации Ульяновска Алексея Гаева. Губернатора возмущало как само повышение цен, так и отсутствие на это реакции со стороны чиновников.

— Речной порт фактически не будет работать, и ни один корабль по таким ценам не будет сюда заходить.

Повышение тарифов за стоянку на причале — вещь, увы, неизбежная. Оно — всего лишь следствие роста финансового бремени, которое в последние годы легло на компании, связанные с грузовым и пассажирским портом.

Например, рост величины имущественного налога. По новым правилам налог рассчитывается от кадастровой стоимости объекта, которая намного выше инвентаризационной. Это и повышение федеральным центром платы за водопользование — в 10 раз (!) по сравнению с 2017 годом: с 89,4 тыс. рублей до 894 тысяч, и повышение платы за аренду причалов (а это федеральная собственность!) на 20%. В конце концов, инфляция за те три года, что тариф был неизменен, составила 21%.

— Во многих портах за заход в них судов также взимают плату — где больше, где меньше. Мы остановились на умеренной цифре — 20 тысяч рублей, хотя это нас не спасает, — говорит генеральный директор ОАО „Ульяновский речной порт“ Борис Падиаров.

Убыток предприятия за прошлый год составил около 7 миллионов рублей от обслуживания пассажирооборота. Итак, обойтись без удорожания швартовки в ульяновском речпорту никак не получится. Тем не менее директор департамента транспорта профильного регионального министерства Юрий Чибисов и директор регионального агентства по туризму Юлия Скоромолова просят речников изыскать возможности для отмены решения. Вопрос один: где искать?

Нелогичная логистика

Речной пассажирский транспорт никогда не окупался сам по себе. Убытки еще с советских времен всегда покрывались за счет прибылей от грузовых перевозок. Но, увы, грузовая составляющая порта также становится все менее прибыльной по мере того, как логистика сообщения с грузовым портом становится… все менее логичной. Сначала от грузовых причалов был отрезан левый берег: с вводом Президентского моста в 2009-м для грузового транспорта был закрыт ближайший к порту мост Императорский, и грузы с левобережья пошли по новому мосту в северную часть города, оттуда — в Засвияжье и только потом через Центр или Киндяковку — к причалам на Волге.

— Левый берег для нас с тех пор абсолютно отрезан, поскольку грузы из такой дали проще отправить к месту назначения иным способом: автотранспортом, по железной дороге или до портов соседних городов, — сообщил генеральный директор грузовой судоходной компании ОО „Марс плюс“ Ринат Сафаргалеев.

А в 2016 году случился оползень, после которого подъездная дорога (т. н. грузовая „восьмерка“) сначала была разрушена, а после восстановления оказалась закрытой для грузового транспорта. Внятного ответа: временное ли это состояние или теперь уже навсегда, от городских и областных властей добиться не удается.

Недавно ответ на соответствующий запрос речников дал глава администрации города Алексей Гаев, сообщив о предстоящем ямочном ремонте смежной дороги. Будет ли это означать открытие грузовой „восьмерки“ для грузового транспорта, не поясняется.

Альтернативная дорога по Нагорной улице находится в жутком состоянии, да и заезд на нее возможен только со стороны Киндяковки. Так что путь самосвала, вздумавшего освободиться от груза или, напротив, нагрузиться песком и щебнем у причалов ульяновского речного порта, теперь стал невероятно труден. Что в результате?

До оползня в апреле 2016 года ежегодная отгрузка порта составляла от 500 до 800 тысяч тонн песка, щебня, строительных материалов, промышленных изделий и прочих грузов. После него ежемесячное число загружающихся автомашин снизилось примерно на 700 единиц. В грузах это 11 тысяч тонн, в деньгах — 5,5 млн рублей.

А возместить?

Если плата за заход судов в ульяновский порт действительно создает проблемы туристической отрасли, можно было бы посмотреть, как ее решают в других речных портовых городах. Например, соседняя Самара возмещает соответствующие расходы местных портовиков в сумме 40-45 миллионов рублей за навигацию, Казань — 60-65 миллионов, Чебоксары 6-6,5 миллионов, и даже Тольятти (не областной город) выделяет 5 миллионов на компенсацию убытков. Для Ульяновска размер подобных дотаций на сегодняшний день равен нулю. А ведь порты во всех перечисленных городах гораздо менее проблемны.

— Нашему речному порту труднее, чем соседям. Мы находимся в неудобном месте. Чтобы в порт попасть, надо косогор преодолеть. Подняться — опять косогор преодолеть. Траектория захода судов к причалам, огибая волнолом, очень большая, — рассказывает Ринат Сафаргалеев.

На вопрос, где власть могла бы найти средства на эти цели, председатель Совета директоров Ульяновского речного порта Юрий Колпаков ответил:

— Численность областной администрации Юрия Фроловича Горячева составляла 267 человек. Вот и ответ на ваш вопрос.

Действительно, не сравнить с нынешним аппаратом правительства вместе со всеми отпочковавшимися „корпорациями“.

Между тем, если поделить требуемые 20 тысяч между всеми пассажирами круизного судна, то на каждого придется 139 добавочных рублей или 0,35% от стоимости путевки в 40 тысяч рублей. Так что ситуация не выглядит слишком проблемной для турфирм.

Не так поняли

В начале прошлого года местные власти огласили удивительную весть: причалы и акваторию Ульяновского порта будут возвращать в государственную собственность. Сами представители речного бизнеса узнали об этом через СМИ. Но как можно „вернуть“ государству то, что и так ему принадлежит?

Причал и акватория были и остаются в федеральной собственности. Оказалось, что чиновники областного правительства по-своему поняли поручение Президента России от 15 августа 2016 года, где говорится буквально следующее:

Желание взять президентское поручение на вооружение для того, чтобы забрать успешно функционирующие причалы Ульяновска, которые находятся в аренде оператора речпорта, по-человечески вполне понятно. Непонятно полное отсутствие интереса к идее возврата в хозяйственный оборот ныне заброшенных причалов в прибрежных населенных пунктах, о которых и гласит текст документа. Городские же причалы, исправно обеспечивающие внешние грузовые и пассажирские перевозки, были и остаются на балансе Росимущества

Для того, чтобы добиться от волжской навигации большей отдачи и пользы для региона, нужно просто перестать вставлять речному бизнесу палки в колеса.

О чем же идет речь в президентском поручении? Как раз о заброшенных внутренних водных путях. Помните, как многочисленные „ОМики“, речные трамваи и „Метеоры“ ходили туда-сюда по акватории Куйбышевского водохранилища, соединяя между собой Ундоры и Старую Майну, Сенгилей и Белый Яр? А ныне в этом хозяйстве царит мерзость запустения. Пропадают и разрушаются пристани в Сенгилее, Криушах и Кременках, Панской, Никольском-на-Черемшане…

Именно эти причалы федеральный центр и предлагал передать в собственность „регионалам“ и „муниципалам“, дабы восстановить внутриобластную навигацию и связь с портами соседних субъектов. Восстановление этой инфраструктуры давало бы столь необходимое пополнение местной казны. Такой проект, без сомнений, вернул бы жизнь и на ульяновскую набережную, что положительно сказалось бы на туристической отрасли. А сколько бы времени и средств сэкономили жители! Каково оно сейчас — добраться от Сенгилея до Белого Яра на автобусе за 150 километров?

Увы, власть поняла президентское поручение по-своему, а изучив как следует и поняв теперь уже правильно, потеряла к нему всякий интерес.

Начать с нуля?

Если спросить, кто „раскачал“ косогор и сотворил оползень, ответа не последует. Есть только точная информация, кто этого не делал. Причиной оползня ни в коем случае не стал 24-этажный и восьмиподъездный жилой комплекс „Пионерпарк“ (впоследствии — „Дом на Минаева“) весом в тысячи тонн. Об этом есть заключения самых авторитетных экспертов. И это ни в коем случае не проходящая вдоль склона железная дорога с ее стотонными раскачивающимися на рессорах вагонами: тому тоже есть не вызывающие сомнение документы. Что остается? Правильно, грузовики, следующие до речного порта и обратно. Можно валить все на них!

У речников есть особое мнение: они полагают, что причиной оползня стал свозимый сюда с городских дорог снег, который при таянии и привел в движение искусственно насыпанный грунт вместе с дорогой. Кстати, снег в этом году сюда никто не валит, а значит, власти видят проблему в том же ключе.

После оползня весь комплекс речного вокзала и административных зданий попал на карту оползневой зоны, где разрешено строительство лишь двухэтажных строений. Напомним, нынешнее здание вокзала (которому 52 года) и окружающие административные здания имеют по три этажа, то есть находятся на своем месте как бы незаконно. Самострой получается. По закону любая попытка их реконструировать будет пресечена, а сам пытающийся — строго наказан.

Впрочем, речники разработали и предложили правительству региона новый проект, призванный решить в том числе и эту юридическую казуистику.

Здание нового речного вокзала из легких конструкций предполагается построить севернее Императорского моста в районе выше по течению нынешнего яхт-клуба. В этом случае вокзал был бы гораздо более удобен для захода пассажирского транспорта, для самих туристов, жизнь вернулась бы в парк Дружбы народов и на набережную Волги с кафе и прогулочной зоной, да и к туристическим объектам кружить по городу не пришлось.

Одна из целей постройки речного вокзала на новом месте — разделить грузовые и пассажирские перевозки. Проект предусматривает строительство пассажирского речного вокзала III категории вместимостью 500 человек. Инфраструктура включает в себя зал ожидания, кассовый зал, медпункт, справочное бюро, кафе. В целом портовый комплекс состоит из привокзальной площади, площади для туристических и междугородных автобусов, зеленых зон с павильонами и навесами.

Для повышения туристической привлекательности комплекса запроектировано летнее открытое кафе, а на въезде на территорию пассажирского порта — ресторан. При этом планируется благоустройство парка Дружбы народов с устройством центральной аллеи, являющейся осевой линией, визуально соединяющей комплекс речного вокзала с подвесной канатной дорогой и лестницей, ведущей на бульвар Новый Венец; а также реконструкция дороги и лестницы, соединяющей речной вокзал с бульваром Пластова.