Чудо! Нашел безлимитный интернет для смартфона

Чудо! Нашел безлимитный интернет для смартфонаНа позапрошлой неделе я купил себе iPhone SE и стал действительно счастливым человеком. Оставалась одна проблема. В нём не было SIM-карты. А айфон без симки — не айфон совсем.

Вместо привычной «тройки» операторов я решил попробовать что-то действительно новенькое. Благо вторичный смартфон позволяет эксперименты. Недолго думая, подключил Tinkoff Mobile.

Так почему лично я выбрал Tinkoff Mobile? У него есть одна услуга, которую у других российских операторов уже не подключить — безлимитный мобильный интернет.

В чем фишка этих тарифов?

Ребята запустились в популярном формате оператора-конструктора. У них нет тарифов как таковых. Пользователь сам решает, какие услуги и условия ему подключить.

Как сейчас водится, вы можете подключить безлимит для сервисов и приложений. Больше всего порадовало, что в эти сервисы входят iMessage, iTunes Видео и Apple Music. Владельцы айфонов вроде меня должны быть в экстазе, потому что мобильный безлимитный AM позволяет освободить много места.

Сейчас такая фишка есть у многих операторов. Но у Tinkoff Mobile есть ещё козырь. И лично для меня он куда круче.

Внимание: на Tinkoff Mobile есть ПОЛНЫЙ БЕЗЛИМИТ ИНТЕРНЕТА.

Теперь понимаете, почему я его подключил?

Мне такой подход по душе. Вместо изучения десятка предложений, я просто выбрал условия, которые мне действительно нужны.

Какие условия они предлагают? Разобрал подробно

Конструктор Tinkoff Mobile предлагает следующие услуги, которые можно подключить при заказе SIM-карты:

Звонки:

0 минут — бесплатно

200 минут: 99 руб.

400 минут: 159 руб.

600 минут: 299 руб.

1200 минут: 499 руб.

безлимит: 999 руб.

Если минуты закончились, можно продолжать звонить по тарифу 2,9 руб. /минута. Либо докупить пакет 100 минут за 99 рублей. Или перейти на другой пакет звонков, доплатив разницу. Обращаю внимание: звонки на Tinkoff Mobile не расходуют минуты в пакете.

SMS:

каждая SMS: 2,9 руб.

безлимит: 49 руб.

Входящие бесплатны. Пакеты действуют 30 дней, продлеваются автоматически.

Интернет:

0 ГБ — бесплатно

2 ГБ — 99 руб.

4 ГБ — 159 руб.

7 ГБ — 249 руб.

15 ГБ — 449 руб.

безлимит — 999 руб.

Когда гигабайты закончатся, можно докупить 1 ГБ трафика за 99 рублей, либо перейти на другой пакет, доплатив разницу с вашим нынешним.

В поездках по России условия не меняются, гигабайты продолжают расходоваться из пакета. То есть если я буду в Воронеже, мне не надо будет бояться, что оператор спишет какую-нибудь ежедневную плату за роуминг (привет, большая тройка!) или переключит меня на местный тариф.

Раздача интернета со смартфона бесплатна до 15 июня 2017 года. После этого не знаю, сколько будет стоить. Но сейчас просто лафа, иначе не скажешь. Другие операторы за это берут деньги, чуть ли не за каждую активацию!

Ещё здорово, что приложение Tinkoff Mobile не тратит трафик и работает даже без подключенного пакета интернета или денег на счету.

Ну и последнее, но не менее интересное — безлимитные сервисы.

Мессенджеры: 59 руб.

Сюда входят Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage (!), ТамТам.

Социальные сети: 59 руб.

Это ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder.

Музыка: 59 руб.

Вообще раздолье, когда ты можешь слушать музыку без ограничений из Apple Music, Яндекс. Музыка, Google Play Музыка, SoundCloud, Zvooq, BOOM, Shazam.

Видео: 159 руб.

Здесь включены YouTube, Twitch, iTunes Видео (вот уж не ожидал), Google Play Фильмы, Rutube, Vimeo.

Все эти пакеты объединяет общее условие: даже если пакет интернета закончился, сервисы продолжат работать без ограничений, а их трафик не будет расходовать лимит выбранного пакета.

Что хочу сказать по этим условиям?

Во-первых, радует поддержка сервисов Apple. Особенно удивили с iTunes Видео. Получается, с такой услугой можно стримить фильмы iTunes с айфона или айпэда без оглядки на трафик. Да и iMessage без ограничений в тему, у меня с женой в день по 100-200 мегабайт может уходить из-за видео и фотографий, которыми она делится.

Во-вторых, лояльны услуги продления пакетов. В отличие от моего основного оператора, Тинькофф не ставит грубый лимит на дополнительный трафик в месяц. Есть смысл подключить минимальный пакет в 2 ГБ, а по итогам месяца понять, сколько гигабайт нужно лично вам — и подключить такой пакет «на постоянку».

И в-третьих, у Tinkoff Mobile нет скрытых списаний, когда вы выезжаете в другие области России. Давно считаю, что региональный роуминг должен умереть. Тут ребята впереди крупных операторов, которые напридумывали хитрых схем, позволяющих списывать больше денег при нахождении вне домашнего региона.

Так как это оператор от Тинькофф Банка, то было бы странно не внедрить какую-нибудь традиционно финансовую фишку. Она есть. На остаток по мобильному счёту начисляется 6% каждый месяц.

А если вы не являетесь клиентом банка, вам автоматически будет выпущена полностью бесплатная виртуальная карта Тинькофф, чей баланс равен балансу вашего мобильного счёта. С неё можно смело делать покупки в интернете, а управлять ей получится через приложение Тинькофф Банка.

Ну и повторюсь. Безлимитный. Мобильный. Интернет. В 2018 году. На публично доступном тарифе. Такое пропускать нельзя, поэтому его я и подключил.

Прикольный момент: в конверте Tinkoff Mobile есть скрепка для разъема SIM-карты. Такая же, как в комплекте с iPhone. Мелочь, а приятно. И очень в тему. Еще дают набор стикеров, пока никуда не лепил.

Как управлять услугами и балансом через приложение Tinkoff Mobile?

Просто открываем приложение.

Баланс отображается вверху. Пополнить его можно с Apple Pay или привязанной банковской карты. При желании в Настройках можно включить Автопополнение, чтобы не париться на этот счёт.

В лучших традициях Тинькофф, тут есть онлайн-чат с поддержкой оператора — это отдельная вкладка в приложении и фирменно оперативные ответы на любые вопросы. Не надо звонить никуда, чтобы решить вопрос. Но можно и так, если приспичит.

Остаток пакетов минут и трафика выведен на главной странице в формате карточек. Если нажать на них, можно изменить условия — например, увеличить пакет Интернета или добавить пакет 100 минут к звонкам.

Чуть ниже добавляются специальные услуги. Хочу обратить внимание на их цены — могу ошибаться, но таких дешевых я ещё не видел:

Скрытый номер — 9,90 руб. на 30 дней

Виртуальный номер — 49 руб. на 30 дней

Определитель скрытых номеров — 99 руб. на 30 дней

Думаю, Скрытый номер и их Определитель всем понятны. За 10 рублей прятаться — халява, конечно. На Виртуальном номере хочу остановиться подробнее.

Tinkoff Mobile позволяет создать дополнительный виртуальный телефонный номер. После подключения его можно будет включать в приложении при необходимости — и он будет заменять ваш основной номер, пока не передумаете.

Виртуальный номер будет работать как настоящий: вы сможете по нему звонить, отправлять и получать на него SMS-сообщения. Даже когда вы переключитесь обратно на основной номер, входящие звонки на виртуальный номер и SMS-сообщения будут корректно переадресовываться на основной.

Возможно, вам нужно приватно пообщаться с человеком. Зарегистрироваться в соцсети и не «светить» реальный телефон. Или вы хотите иметь отдельный номер для бизнес-звонков, а личный оставить для близких.

Теперь для этого не нужно заводить вторую SIM-карту. Особенно это радует владельца iPhone, который лишен радостей двух «симок» в одном аппарате.

Так что с интернетом? Реально безлимитный?

Я рассмотрел полные условия обслуживания Tinkoff Mobile с лупой, прежде чем подавать заявку на подключение. Уже научен горьким опытом с другими операторами.

Действительно, в документе нет ни слова про какие-либо хитрые ограничения скорости трафика. Никаких максимальных объёмов в месяц или лимитов на конкретные приложения.

Единственное, что обнаружил — нельзя качать торренты. Спасибо, что ими вообще не пользуюсь. Но имейте в виду.

Получив SIM-карту, я просто выключил Wi-Fi в своём iPhone SE и больше ни разу его не включал. Так намного интереснее. И начал тестировать вовсю, не отказывая себе ни в чём. Качал музыку с Apple Music без остановки. Смотрел фильмы в iTunes. Часами пролистывал ролики на YouTube. Не говоря уже о браузерах Chrome и Safari.

За неделю я выкачал 17 гигабайт. И ни разу не заметил падения скорости. YouTube в 1080p на 60 кадров/сек как смотрел, так и смотрю. Не то что у некоторых.

Сейчас я ради интереса включил режим модема на iPhone и подключил к нему MacBook. Отличная скорость, ничего не тупит и точно лучше, чем наш рабочий Wi-Fi.

Что в итоге? Подключаться или нет?

Не знаю, что будет дальше с Tinkoff Mobile, но сегодня этот безлимит настоящий. Поэтому я не пожалел, что подключил его.

Заказать SIM-карту Tinkoff Mobile могут жители Москвы Санкт-Петербурга . Для этого используйте форму чуть ниже. Если вы из другого региона, ничего страшного: оставляйте заявку, и с вами свяжутся, как только оператор появится там. Произойдёт это до конца года.

Получи SIM-карту Tinkoff Mobile прямо здесь:

Пора ощутить преимущества Tinkoff Mobile на себе. Подробные условия смотрите здесь.