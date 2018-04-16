В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше

Конфликтных ситуаций между тиграми и людьми в Хабаровском крае станет больше. С таким прогнозом выступили специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу этой структуры. В опубликованном документе WWF «Путь тигра: отчёт о конфликтах между тигром и человеком на Дальнем Востоке России » сказано, что с 2000 по 2016 годы было зарегистрировано 279 конфликтных ситуаций, которые привели к гибели 33 тигров. А с 2005 по 2010 гг. количество конфликтов удвоилось.

— Учитывая увеличение численности тигров и экономическое развитие региона, в ближайшем будущем это число, скорее всего, ещё больше возрастет, — предупреждает руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко . — Поэтому разрешение конфликтов — это главный приоритет для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Я с гордостью могу сказать, что помимо создания реабилитационных центров Россия стала первой страной, создавшей финансируемые государством оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.

Подобная группа работает при комитете охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края. Агентство ранее подробно рассказывало, что эти специалисты отлавливали заподозренных в людоедстве тигров на юге региона. Хищники сейчас помещены в центр реабилитации диких животных «Утёс» около села Кутузовка в районе имени Лазо. Других отловленных тигров, которые слишком близко приближались к человеческому жилью, минувшей зимой приходилось отправлять в аналогичный центр в приморском селе Алексеевка.

Для разрешения конфликтных ситуаций между тиграми и людьми Всемирный фонд дикой природы разработал ряд новых рекомендаций.

— Мы рекомендуем группам по разрешению конфликтных ситуаций изучать дополнительные современные технологии и применять их на практике, а также собирать данные для оценки эффективности своей работы, — отметил старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» публиковало мнение руководителя отдела сохранения животного мира комитета охотничьего хозяйства краевого Минприроды Юрия Колпака о том, как жителям региона уменьшить возможность конфликтных ситуаций с тиграми.