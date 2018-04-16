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Семилетний альпинист из Индии поднялся на гору Килиманджаро
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Семилетний альпинист из Индии поднялся на гору Килиманджаро 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Семилетний мальчик-альпинист из города Хайдерабад Саманью Потхураджу поднялся на высочайшую гору Африки Килиманджаро. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, у Килиманджаро несколько пиков, но Саманью поднялся на самый высокий из них — пик Ухуро, высота которого — 5895 м над уровнем моря.
Как уточняет телеканал, подъем начался 29 марта и завершился 2 апреля, после этого молодой спортсмен вернулся в Индию. На гору он поднялся с национальным флагом своей страны, который установил на вершине.
"День был дождливый. Мне было немного страшно, болели ноги, я остановился на отдых на полпути, но потом добрался до вершины", — рассказал альпинист.
"Мне нравится, когда много снега. Поэтому я решил отправиться на гору Килиманджаро", — добавил Саманью.
В подъеме на гору мальчика сопровождали его мать, а также тренер и еще один альпинист. Теперь Саманью Потхураджу намерен отправиться в Австралию, чтобы подняться на самый высокий пик этого континента гору Косцюшко.
Как сообщила журналистам мать мальчика, Саманью мечтает установить мировой рекорд по числу пиков, покоренных ребенком его возраста.
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