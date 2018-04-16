Каких осужденных в СССР ссылали на «химию»

Для многих советских осужденных слово «химия» вовсе не было связано с наукой. В те годы «химией» называли в народе стройки народного хозяйства, куда обычно и отправляли работать некоторых заключенных. Кого же туда ссылали? Почему? И как жили «химики»?

Как появилось понятие «химия»?

В советские годы в стране шло активное строительство. Зачастую рабочих рук катастрофически не хватало. Именно поэтому в 1960-х годах и были созданы так называемые спецкомендатуры — учреждения, которые занимались заключенными, которые несли наказание с обязательным привлечением к трудовой деятельности.

Поначалу осужденных направляли на строительство различных предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. По понятным причинам условия труда там являлись вредными. В связи с этим и появилось новое разговорное понятие «химия». Руками «химиков» были возведены многие, в том числе наиболее крупные объекты советской промышленности.

Несмотря на то, что на «химии» тоже существовал определенный режим, подавляющее большинство заключенных стремились туда попасть. Однако не всем это удавалось.

Кого туда отправляли?

В основном на заветную «химию» отправляли заключенных, уже отбывающих наказание в колониях общего или усиленного режимов. Хотя были и исключения, когда на стройки направлялись осужденные из тюрем со строгим режимом.

Конечно, определенные преимущества имели те, кто были осуждены по так называемым легким статьям с небольшими сроками. При этом предпочтение отдавалось преступникам, не имевшим каких-либо взысканий и нарушений в период отбытия наказания в зоне или колонии.

Однако на «химию» ссылали не только узников тюрем, некоторых правонарушителей отправляли на стройки народного хозяйства прямо из зала суда.

Жизнь «химиков»

Обычно «химиков» поселяли в специальном общежитии, располагавшемся неподалеку от места работы. В учреждении была организована строгая пропускная система. На вахте, как правило, дежурили 2 милиционера. Рано утром и по вечерам осужденные обязаны были присутствовать в своих комнатах, потому как в это время осуществлялась перекличка. Поэтому до назначенного часа большинство «химиков» старались вернуться в общежитие.

Пьянство, драки, прогулы и другие вольности на «химии» не поощрялись. Как правило, на первом этаже общежития для «химиков» располагался своеобразный карцер, куда запирали дебоширов до приезда милицейского наряда, который в свою очередь отправлял распоясавшихся осужденных в «обезьянник» или медвытрезвитель. Регулярные нарушения режима сулили «химику» возвращение в обычную тюрьму. [С-BLOCK]

Чаще всего осужденные трудились обычными подсобными рабочими. Те, кто имел какую-либо специальность, работали по ней. Некоторые получали профессию и разряд уже на рабочем месте. За труд осужденные получали заработную плату. Она была небольшой, но это не пугало осужденных. Ведь «химия» была еще хоть и не полной, но все-таки свободой.