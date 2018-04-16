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Обзор прессы: за ВИЧ-диссидентство будут наказывать
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Обзор прессы: за ВИЧ-диссидентство будут наказывать 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 16 апреля.
ВИЧ-диссиденты вне закона. Минздрав России предлагает наказывать граждан, пропагандирующих отказ от лечения. Как пишет «Коммерсантъ», диссиденты не признают ни само заболевание, ни медицину в целом.
На Сахалине многодетным семьям дадут беспроцентный кредит. Об этом пишет «Российская газета». Новую программу ипотечного кредитования запустили власти острова. Ее участниками могут стать семьи с тремя и более детьми. Деньги выделяются на постройку дома по программе «дальневосточный гектар». Максимальная сумма кредита — четыре миллиона рублей, а его срок — 20 лет.
В России могут запретить сыры не из молока. Минсельхоз России разработал новый регламент для приготовления молочной продукции. В документе прописано, из чего именно должен делаться сыр, и вводится понятие «сыроподобная продукция». Это продукт, который наполовину состоит из растительных жиров, сообщают «Известия».
В Беларуси органические продукты сертифицируют. В парламенте уже принят в первом чтении законопроект о производстве полезной еды. Как пишет «Беларусь Сегодня», фермерам нельзя будет использовать химически синтезированные удобрения и вредные вещества, а вся выращенная органическая еда получит специальную марку «эко» и «био».
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