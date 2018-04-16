Школьников нужно научить трудиться правильно

Требованиям по охране труда нужно обучать со школы. Об этом сегодня, 16 апреля, заявила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова на расширенном заседании межведомственной комиссии по охране труда ЯНАО.

Мероприятие провели в преддверии Всемирного дня охраны труда, который пройдет 28 апреля. Тема этой встречи стала «Охрана труда. Молодые работники особенно уязвимы».

По данным Фонда социального страхования, за 2017 год в регионе количество страховых случаев производственного травматизма снизилось на 26,6 процента (212 случаев), также почти на 50 процентов уменьшилось количество случаев с тяжелым и смертельным исходом. Они составили 32 случая, в которых погибли 9 человек. Для сравнения, в 2016 году фактов смертельных исходов было 26, что связано с трагической аварией с вертолетом.

Елена Карпова отметила, что Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции по нулевому травматизму. Сегодня работник должен подсознательно понимать, чего делать нельзя. Нужно воспитывать культуру охраны труда. Для этого необходимо, чтобы обучение ушло от формального, а молодые люди, приходящие на производство, уже знали основные требования охраны труда.

«Именно 9 случаев смертельного исхода — это те факты, с которыми нужно работать более точечно. Сейчас службы охраны труд должны не просто расследовать несчастные случаи и принимать меры по их дальнейшему искоренению, а действовать на опережение и профилактику и работать со случаями микротравм. Нужно разбирать именно эти случаи, чтобы не допустить более тяжелых последствий. Сегодня мы даем установку муниципальным образованиям, чтобы служба охраны труда была, прежде всего, настроена на профилактику несчастных случаев на производстве», — пояснила она.

Отметим, на Ямале с 23 по 28 апреля пройдет Неделя безопасности труда, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В эти дни окружной департамент социальной защиты населения организует информационную телефонную «горячую линию» по вопросам трудового законодательства в области охраны труда. Позвонив по телефонам 8 (34922) 3-47-23, 3-47-22, можно задать интересующие вопросы. Также в городах и районах пройдут различные мероприятия, посвященные охране труда.

Также в рамках Недели безопасности труда в округе стартовал конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях всех форм собственности. По результатам в третьем квартале лучшим предоставят гранты из окружного бюджета для частичного возмещения затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда.