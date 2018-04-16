Субботник благополучно прошел в районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и районной управы 14 апреля поучаствовали в общегородском субботнике. Он состоялся в сквере у Новоспасского пруда.

— Данное мероприятие имеет важное значение, потому что акция по благоустройству территории помогает улучшить жизнь москвичей. В целом, подобные инициативы положительно влияют на чистоту города. Большую работу проводят сотрудники управы и префектуры. Именно поэтому, за последние десять лет Москва преобразилась в лучшую сторону, — рассказал заместитель главного инженера ГБУ «Жилищник» Таганского района Игорь Тарасенков.

Отметим, что 21 апреля представители учреждения повторно примут участи субботнике.

На акции ждут всех желающих.