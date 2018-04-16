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Субботник благополучно прошел в районе
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Субботник благополучно прошел в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и районной управы 14 апреля поучаствовали в общегородском субботнике. Он состоялся в сквере у Новоспасского пруда.
— Данное мероприятие имеет важное значение, потому что акция по благоустройству территории помогает улучшить жизнь москвичей. В целом, подобные инициативы положительно влияют на чистоту города. Большую работу проводят сотрудники управы и префектуры. Именно поэтому, за последние десять лет Москва преобразилась в лучшую сторону, — рассказал заместитель главного инженера ГБУ «Жилищник» Таганского района Игорь Тарасенков.
Отметим, что 21 апреля представители учреждения повторно примут участи субботнике.
На акции ждут всех желающих.
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