ГБУ «Жилищник»: пункты выдачи инвентаря будут работать 21 апреля во всех диспетчерских Останкина 

Пункты выдачи инвентаря будут работать во время второго общегородского субботника 21 апреля во всех диспетчерских Останкинского района. Жителям предоставят лопаты, грабли, перчатки и мешки для мусора.
— Выдача инструмента будет проводиться с девяти утра до полудня, — уточнил и.о. руководителя ГБУ «Жилищник Останкинского района» Дмитрий Шувалов.
Адреса диспетчерских служб Останкина следующие: проспект Мира, д. 85; Большая Марьинская ул., д. 19; Звёздный бульвар, д. 30, кор. 2; Цандера ул., д. 11; Кондратюка ул., д. 4 и улица Академика Королёва, д. 4, кор.2. (иб)