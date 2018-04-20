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ГБУ «Жилищник»: пункты выдачи инвентаря будут работать 21 апреля во всех диспетчерских Останкина
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ГБУ «Жилищник»: пункты выдачи инвентаря будут работать 21 апреля во всех диспетчерских Останкина 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Пункты выдачи инвентаря будут работать во время второго общегородского субботника 21 апреля во всех диспетчерских Останкинского района. Жителям предоставят лопаты, грабли, перчатки и мешки для мусора.
— Выдача инструмента будет проводиться с девяти утра до полудня, — уточнил и.о. руководителя ГБУ «Жилищник Останкинского района» Дмитрий Шувалов.
Адреса диспетчерских служб Останкина следующие: проспект Мира, д. 85; Большая Марьинская ул., д. 19; Звёздный бульвар, д. 30, кор. 2; Цандера ул., д. 11; Кондратюка ул., д. 4 и улица Академика Королёва, д. 4, кор.2. (иб)
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