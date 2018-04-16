В Омске началась весенняя уборка улиц

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 16 апреля, в Омске стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. Он продлится до 13 апреля. А главным событием весенней акции станет общегородской субботник, который пройдёт 21 апреля.

«Несколько дней осталось до проведения традиционного весеннего общегородского субботника. Сейчас отрабатываются организационные моменты, решаются технические вопросы: обеспечение инвентарем, уточнение объемов работ, графика вывоза мусора и другое», — рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.

Отметим, что за месяц в Омске планируют очистить от мусора территорию города на площади не менее 2000 гектаров. В мэрии рассчитывают, что на генеральную уборку выйдут не менее 50 000 омичей.