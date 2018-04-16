Ещё
В Омске началась весенняя уборка улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

В Омске началась весенняя уборка улиц 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня, 16 апреля, в Омске стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. Он продлится до 13 апреля. А главным событием весенней акции станет общегородской субботник, который пройдёт 21 апреля.
«Несколько дней осталось до проведения традиционного весеннего общегородского субботника. Сейчас отрабатываются организационные моменты, решаются технические вопросы: обеспечение инвентарем, уточнение объемов работ, графика вывоза мусора и другое», — рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.
Отметим, что за месяц в Омске планируют очистить от мусора территорию города на площади не менее 2000 гектаров. В мэрии рассчитывают, что на генеральную уборку выйдут не менее 50 000 омичей.
АиФ-Омск: последние новости
Из Омской области пытались незаконно вывезти 48 коров Глава омского минсельхоза Чекусов «Посевную лучше начинать в середине мая» Фадина: «Новая маршрутная сеть – не панацея для Омска»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты853
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа166
Глава Франции выдвинул обвинение России846
За Асада: понедельник начинается с санкций261
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение