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США оценили баланс сил в конфликте после удара по Сирии
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США оценили баланс сил в конфликте после удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Стратегический баланс в Сирии не изменился после воздушного удара США и союзников, сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
«Не думаю, что мы видим изменение стратегического баланса в этом конфликте (в Сирии) из-за этих ударов. Мы преподали урок (властям Сирии), что это плохая практика травить газом женщин и детей», — передает РИА «Новости» слова Маккензи.
Ранее в четверг сообщалось, что уничтоженный входе атаки центр разрабатывал лекарство от рака и производил противоядия о укусов змей.
Председатель КНР Си Цзиньпинь в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил, что Пекин не одобряет применение военной силы в международных отношениях.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место химатаки. В Минобороны сообщили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.
Во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что союзникам удалось уничтожить «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию о сирийском ударе, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.
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