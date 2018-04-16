Тайна пикирующего бомбардировщика: в Новгородской области найден самолет Пе-2 времен Войны

Поисковикам удалось найти часть фюзеляжа, а рядом с ним останки одного из летчиков и его личные вещи.

Поисковики в Новгородской области пытаются раскрыть тайну пикирующего бомбардировщика. В рамках экспедиции из болот они поднимают обломки самолета Пе-2. Многие из них хорошо сохранились, а значит теперь можно будет узнать и имена погибших членов экипажа. Останки одного из летчиков уже обнаружили.

Путь к самолету Пе-2 дается крайне сложно: гусеницы вездехода, на котором передвигаются поисковики, постоянно буксуют в трясине. Фрагменты пикирующего бомбардировщика, сбитого в 1942-м году, лежат в девяти километрах от ближайшей деревни. По всей видимости самолет воткнулся в землю на большой скорости вертикально потому, что на месте огромная воронка.

Поисковикам удалось найти часть фюзеляжа, а рядом с ним останки одного из летчиков и его личные вещи.

«Пряжки пристежной системы, вот это кусочек шлемофона, хорошо, как пуговка блестящая сохранилась, кусочек расчески из кармана. И вот кости руки», — рассказал командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов.

По словам поисковиков, предположительно, это останки стрелка-радиста, которого скорее всего выбросило из горящей машины при ударе о землю. Судьба еще двух членов экипажа пока неизвестна, но теперь, узнав номер самолета, поисковики смогут с большой долей вероятности установить имена погибших героев.