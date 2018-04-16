Центральный район Волгограда встречает туристов открытыми люками и свалкой

Открытые люки, забитые сухими ветками, заброшенная мусорка и теплосеть с потрепанной обшивкой — таким пейзажем волгоградцев встречает Центральный район.

— Мост перед Центральным районом стал телепортом, через который можно попасть на улицы с типичными для всего города проблемами: тут и свалки, и неубранные дорожки, — комментирует волгоградец Игорь Шмаков . — Для начала было бы неплохо закрыть люк и убрать мусор. Об асфальтировании тротуаров остается только мечтать.

О путепроводе в Центральном районе Волгограда V1.ru писал еще в марте. Тогда, по словам местных жителей, всех прохожих окатывало грязной дождевой водой.

Накануне чемпионата мира Волгограду пообещали привести в порядок все тротуары от 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Дождется ли благоустройства дорога на входе в Центральный район, V1.ru спросит в администрации города.