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Центральный район Волгограда встречает туристов открытыми люками и свалкой
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Центральный район Волгограда встречает туристов открытыми люками и свалкой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Открытые люки, забитые сухими ветками, заброшенная мусорка и теплосеть с потрепанной обшивкой — таким пейзажем волгоградцев встречает Центральный район.
— Мост перед Центральным районом стал телепортом, через который можно попасть на улицы с типичными для всего города проблемами: тут и свалки, и неубранные дорожки, — комментирует волгоградец Игорь Шмаков. — Для начала было бы неплохо закрыть люк и убрать мусор. Об асфальтировании тротуаров остается только мечтать.
О путепроводе в Центральном районе Волгограда V1.ru писал еще в марте. Тогда, по словам местных жителей, всех прохожих окатывало грязной дождевой водой.
Накануне чемпионата мира Волгограду пообещали привести в порядок все тротуары от 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Дождется ли благоустройства дорога на входе в Центральный район, V1.ru спросит в администрации города.
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