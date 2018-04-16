На портале «Управляем вместе» в Пермском крае зарегистрировались 36 тыс. человек

Губернатор отметил значимость ресурса для простых граждан. «Управляем вместе» — это канал связи между властью и населением. Для нас такая обратная связь — возможность решать реальные проблемы людей и корректировать процессы, чтобы быть уверенными: все, что мы делаем в крае. Жители Прикамья оценили сайт», — подытожил Решетников.

«Управляем вместе» (УВ) дает жителям края набор инструментов, с помощью которых они могут принять участие в реализации программы развития Пермского края . Информация предоставляется по различным направлениям: реконструкции парков, дорог, объектов культуры, больниц и другим. УВ используется и как инструмент обратной связи. Граждане могут сообщить о той или иной проблеме, отправить предложения по развитию региона, дать оценку проводимых ремонтных и строительных работ.

«Портал «Управляем вместе» — это информация о 15,6 тыс. объектов по 25 разделам. На нем зарегистрированы 36,6 тыс. пользователей. Жители принимали самое активное участие в голосованиях по предложенным темам: за наименование нового терминала аэропорта проголосовало более 12,4 тыс. человек, за приоритетные объекты для Перми по проекту «Моя Пермь — мое будущее» более 8,8 тыс. человек», — привела цифры руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова.

За год работы УВ его партнерами стали общественная палата края, общественная приемная Дмитрия Медведева в регионе и реготделение «Единой России» , Молодежный парламент Пермского края и дума Перми.

В ближайших планах проекта — открытие категорий и обратной связи по текущему содержанию дворов, улиц, парков, остановок. Также появится возможность оценить качество обслуживания в госучреждениях. При оценке качества работы глав муниципалитетов Прикамья будут учитывать и работу с УВ.

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