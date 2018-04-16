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Победители уральского конкурса «Славим человека труда!» приедут за наградами в Новый Уренгой
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Победители уральского конкурса «Славим человека труда!» приедут за наградами в Новый Уренгой 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
26 апреля в Новом Уренгое состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа.
На торжественную церемонию награждения прибудут 70 победителей и призеров из всех регионов УрФО. Ожидается участие полпреда Игоря Холманских и губернаторов.
Конкурс «Славим человека труда!» проводился с декабря по апрель. Соревновались представители рабочих профессий, инженерных специальностей, мастера народных промыслов и ремесел всего Урала. Выбирали победителей среди фельдшеров скорой, сварщиков, водителей, лаборантов, автослесарей, пожарных, инженеров, мастеров резьбы по кости — определяли лучших в пятнадцати номинациях.
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