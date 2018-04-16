Победители уральского конкурса «Славим человека труда!» приедут за наградами в Новый Уренгой

26 апреля в Новом Уренгое состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа.

На торжественную церемонию награждения прибудут 70 победителей и призеров из всех регионов УрФО. Ожидается участие полпреда Игоря Холманских и губернаторов.

Конкурс «Славим человека труда!» проводился с декабря по апрель. Соревновались представители рабочих профессий, инженерных специальностей, мастера народных промыслов и ремесел всего Урала. Выбирали победителей среди фельдшеров скорой, сварщиков, водителей, лаборантов, автослесарей, пожарных, инженеров, мастеров резьбы по кости — определяли лучших в пятнадцати номинациях.