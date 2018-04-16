Тефтелев призвал челябинских работодателей отпустить горожан на кладбища в родительский день

«Кладбища готовы к приему посетителей, — сообщил начальник управления ЖКХ города Дмитрий Петров . — Но хочу предупредить горожан: из-за позднего таяния снегов там не проведена обработка от клещей. Рекомендую челябинцам воспользоваться индивидуальными средствами защиты».

Управление благоустройства отчиталось об отсыпке подъездов к городским погостам. По информации начальника управления транспорта Романа Болотова, 17 апреля на несколько маршрутов общественного транспорта будет выделен дополнительный подвижной состав. С 14 апреля в экспериментальном режиме запущен автобусный маршрут «Железнодожный вокзал — Сухомесово»: в поселке Сухомесово расположено одно из старейших кладбищ города.

По словам начальника управления здравоохранения Натальи Горловой, на ряде кладбищ будут дежурить экипажи скорой помощи, кроме того, районы мест упокоения 17 апреля получат приоритет при срочных вызовах врачей.