Стороны проблемы. В Новом Уренгое из окна восьмого этажа выбросили собаку

Ночью в Новом Уренгое из окна квартиры на восьмом этаже хозяин выбросил собаку. Неравнодушные горожане подобрали животное и начали его выхаживать.

«Ночью, примерно в 3 часа, с 8 этажа дома по улице Геологоразведчиков, 2 с окна хозяин выкинул собаку. Она упала на козырёк первого этажа, потом на лесенки, удар и хлопок были ужасные! Она поползла с визгом, легла на сугроб, визжала, потом притихла. Я уже хотел одеваться и бежать к ней, но соседи выбежали раньше, положили её на одеяло и унесли», — сообщил ИА «Север-Пресс» очевидец произошедшего.

Оказалось, что собака — девочка в возрасте около полутора лет. Сейчас она находится в ветеринарной клинике «Ласка». У неё раздроблена лапа, есть внутренние повреждения. Животному требуется сложнейшая операция. При её успешном проведении собака будет обездвижена около месяца. Но даже при этом условии нашлись люди, готовые ухаживать за животным.

Стоит отметить, что у собаки есть хозяин, и горожане этого человека знают. В соцсетях по этому поводу разгорелась дискуссия. Новоуренгойцы справедливо недоумевают, почему люди, которые так относятся к братьям меньшим, не подвергаются никакому ощутимому наказанию. В то же время безнадзорных собак большинство готовы подвергнуть какой угодно обструкции.

«И никто не думает, что собаки на улицах появляются не сами по себе. И эта собака, которую выкинули, могла пополнить стаю. Учитывая, что с ней сделал человек, несложно предположить, как она могла бы начать к нему относиться!», — пишут комментаторы.