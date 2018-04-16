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Бизнес-проект есть, дело за изгородью. На Ямале готовятся к воскрешению таёжного оленеводства
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Бизнес-проект есть, дело за изгородью. На Ямале готовятся к воскрешению таёжного оленеводства 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа помог составить бизнес-проекты для оленеводческих хозяйств «Илир» и «Сядэй-Яхинская». Эти планы им необходимы для участия в муниципальных и региональных конкурсах на получение государственной поддержки.
Бизнес-проекты оленеводческих хозяйств направлены на развитие и сохранение северного оленеводства. А проект члена Союза оленеводов — семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Сядэй-Яхинская» предназначен ещё и для развития изгородного оленеводства в лесотундровой зоне Тазовского района. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.
«Некоммерческая организация считает, что таёжное оленеводство уникально и бесценно не только для оленеводческих народов, но и для всего человечества, — подчеркнул Тимур Акчурин. — Успешная реализация проекта по изгородному оленеводству на территории автономного округа послужит примером для внедрения этой практики и в других оленеводческих субъектах нашей страны».
Исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО напомнил, что исчезновение таёжного оленеводства было названо основным вызовом современности на заседании правления Ассоциации «Оленеводы мира», состоявшемся в Салехарде в конце марта этого года.
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