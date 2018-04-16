В Армавире злостный алиментщик прикинулся перед судебными приставами сотрудником ДПС

Краснодар . 16 апр. — Новая Кубань. В Армавире судебные приставы столкнулись с неадекватным поведением местного жителя, который «задолжал» своему ребенку 600 тысяч рублей. Не желая отдавать долги, мужчина оделся в форму сотрудника дорожно-патрульной службы и пришел в городской отдел УФССП.

— Кроме этого, он был явно нетрезв. При этом он в довольно агрессивной форме объяснял приставам, что они не должны применять к нему меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности по алиментам, — прокомментировали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю

Также должник угрожал представителям закона знакомствами с высокопоставленными должностными лицами, что, по его мнению, дает ему особое право не исполнять свой долг перед собственным ребенком.

Как оказалось, в отношении мужчины ранее был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— Согласно действующего законодательства, через два месяца (в случае дальнейшей неуплаты) ему «светит» привлечение уже к уголовной ответственности, о чем приставы его и уведомили под роспись. Разгневанный «форменный» должник покинул городской отдел, — добавили в пресс—службе регионального управления ФССП.