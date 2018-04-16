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В Армавире злостный алиментщик прикинулся перед судебными приставами сотрудником ДПС
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В Армавире злостный алиментщик прикинулся перед судебными приставами сотрудником ДПС 

Новая Кубань 27 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апр. — Новая Кубань. В Армавире судебные приставы столкнулись с неадекватным поведением местного жителя, который «задолжал» своему ребенку 600 тысяч рублей. Не желая отдавать долги, мужчина оделся в форму сотрудника дорожно-патрульной службы и пришел в городской отдел УФССП.
— Кроме этого, он был явно нетрезв. При этом он в довольно агрессивной форме объяснял приставам, что они не должны применять к нему меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности по алиментам, — прокомментировали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Также должник угрожал представителям закона знакомствами с высокопоставленными должностными лицами, что, по его мнению, дает ему особое право не исполнять свой долг перед собственным ребенком.
Как оказалось, в отношении мужчины ранее был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
— Согласно действующего законодательства, через два месяца (в случае дальнейшей неуплаты) ему «светит» привлечение уже к уголовной ответственности, о чем приставы его и уведомили под роспись. Разгневанный «форменный» должник покинул городской отдел, — добавили в пресс—службе регионального управления ФССП.
Позже судебные приставы отправили запрос в ДПС, где им подтвердили, что данный гражданин не состоит на службе в правоохранительных органах. Об этом приставы сообщили в дежурную часть ОМВД по г. Армавиру.
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