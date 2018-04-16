Армавирский должник пытался запугать приставов связями и формой сотрудника ДПС

Судебные приставы из Армавира столкнулись с одним из самых наивных клиентов — мужчина задолжал более полумиллиона рублей алиментов и пытался запугать сотрудников службы. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обнаружили неплательщика алиментов на 600 тысяч рублей и вызвали его в ведомство для разбирательства.

Мужчина подготовился к встрече основательно — он прикупил форму сотрудника ДПС , обзавелся некими «связями» и напился.

С порога он в довольно агрессивной форме начал объяснять, что мы не должны применять к нему меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности по алиментам

Свои претензии к приставам мужчина мотивировал тем, что работает в правоохранительных органах и знаком с высокопоставленными чиновниками.

В любом случае, гневный алиментщик не смог добиться своего даже своими историями о связях и формой патрульного. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по тому же поводу — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Через два месяца мужчину привлекут к уголовной ответственности, о чем ему сообщили приставы под роспись.