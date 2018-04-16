Ещё
Армавирский должник пытался запугать приставов связями и формой сотрудника ДПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армавирский должник пытался запугать приставов связями и формой сотрудника ДПС 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Судебные приставы из Армавира столкнулись с одним из самых наивных клиентов — мужчина задолжал более полумиллиона рублей алиментов и пытался запугать сотрудников службы. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обнаружили неплательщика алиментов на 600 тысяч рублей и вызвали его в ведомство для разбирательства.
Мужчина подготовился к встрече основательно — он прикупил форму сотрудника ДПС, обзавелся некими «связями» и напился.
С порога он в довольно агрессивной форме начал объяснять, что мы не должны применять к нему меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности по алиментам
— пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.
Свои претензии к приставам мужчина мотивировал тем, что работает в правоохранительных органах и знаком с высокопоставленными чиновниками.
В любом случае, гневный алиментщик не смог добиться своего даже своими историями о связях и формой патрульного. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по тому же поводу — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Через два месяца мужчину привлекут к уголовной ответственности, о чем ему сообщили приставы под роспись.
В любом случае, приставы и «не таких видали» — у жителя Кургана накопилось порядка 20 штрафов за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако платить не собирался, чем и «вызвал» приставов к себе домой. По приходу в квартиру должника, они посмотрели необычное представление, которое, скорее всего, до сих пор хотят забыть.
360tv.ru: последние новости
Сирия отразила более половины ракет во время субботней бомбардировки Мэй решит судьбу российских финансов в Британии Швейцарские специалисты определили примененное в Солсбери вещество
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии329
Федеральный канал опозорился с Сирией91
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз111
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда156
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение