Армавирский должник пытался запугать приставов связями и формой сотрудника ДПС 

Судебные приставы из Армавира столкнулись с одним из самых наивных клиентов — мужчина задолжал более полумиллиона рублей алиментов и пытался запугать сотрудников службы. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обнаружили неплательщика алиментов на 600 тысяч рублей и вызвали его в ведомство для разбирательства.
Мужчина подготовился к встрече основательно — он прикупил форму сотрудника ДПС, обзавелся некими «связями» и напился.
С порога он в довольно агрессивной форме начал объяснять, что мы не должны применять к нему меры принудительного исполнения, направленные на взыскание задолженности по алиментам
— пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.
Свои претензии к приставам мужчина мотивировал тем, что работает в правоохранительных органах и знаком с высокопоставленными чиновниками.
В любом случае, гневный алиментщик не смог добиться своего даже своими историями о связях и формой патрульного. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по тому же поводу — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Через два месяца мужчину привлекут к уголовной ответственности, о чем ему сообщили приставы под роспись.
В любом случае, приставы и «не таких видали» — у жителя Кургана накопилось порядка 20 штрафов за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако платить не собирался, чем и «вызвал» приставов к себе домой. По приходу в квартиру должника, они посмотрели необычное представление, которое, скорее всего, до сих пор хотят забыть.