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На КЭФе перед регионами Сибири поставлены новые задачи
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На КЭФе перед регионами Сибири поставлены новые задачи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что для выполнения масштабных задач в сфере социально-экономического развития сибирякам необходимы совместные усилия. Ключевые вопросы посвятили реализации потенциала России на период с 2018 по 2024 годы.
Особое внимание было уделено регионам Сибири. А для этого необходимо укреплять взаимосвязи. Также речь шла и развитии транспортной инфраструктуры. В Сибирском федеральном округе более 100 тысяч километров автомобильных дорог, ежегодно выполняется реконструкция 1,5 тысяч километров, но в масштабе округа этого недостаточно. Задача — выработать новые современные подходы к формированию транспортной системы.
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