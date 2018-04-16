На КЭФе перед регионами Сибири поставлены новые задачи

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что для выполнения масштабных задач в сфере социально-экономического развития сибирякам необходимы совместные усилия. Ключевые вопросы посвятили реализации потенциала России на период с 2018 по 2024 годы.

Особое внимание было уделено регионам Сибири. А для этого необходимо укреплять взаимосвязи. Также речь шла и развитии транспортной инфраструктуры. В Сибирском федеральном округе более 100 тысяч километров автомобильных дорог, ежегодно выполняется реконструкция 1,5 тысяч километров, но в масштабе округа этого недостаточно. Задача — выработать новые современные подходы к формированию транспортной системы.