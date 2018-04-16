«Тотальный диктант» в Уфе написало рекордное число человек

В башкирской столице состоялось традиционное мероприятие на проверку грамотности. «Тотальный диктант» в этом году написали 1 906 человек, это число превзошло прошлогодние результаты. В 2017-м свои знания решились проверить 1 547 уфимцев. Текст читали звездные спикеры.

— Работало 30 площадок, на которые пришли 1 860 русскоязычных участников. Также диктант написали 46 иностранцев, которые только изучают русский язык, — рассказали организаторы.

Сразу после написания текстов к их проверке приступила команда профессиональных филологов. Свою оценку участники смогут узнать после 18 апреля на официальном сайте проекта. Тогда же будет известно, сколько отличников в нынешнем году. Церемония награждения пройдет в мае.