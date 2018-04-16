В день тестового матча около «Казань Арены» ограничат движение

Дамир Фаттахов. Движение у стадиона «Казань Арена» ограничат в день тестовой игры «Рубина» с «Уфой», сообщил на деловом понедельнике в мэрии города первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани

7 мая на стадионе «Казань Арена» в рамках подготовки к проведению ЧМ по футболу-2018 пройдет тестовый матч между футбольными клубами «Рубин» и «Уфа». В ходе игры организаторы чемпионата мира отработают все сервисы, которые будут использоваться на мероприятии летом.

«Планируется тестирование всех сервисов чемпионата. По итогам мы в очередной раз проведем тщательный анализ всех организационных процессов, что позволит предусмотреть возможные риски и обеспечить высокий уровень проведения матчей чемпионата», — сказал Дамир Фаттахов.

В день игры для обеспечения безопасности с 17.00 до 22.00 будет введено ограничение движения на участках дорог по ул. С. Хакима (на участке от пр. Амирхана до ул. Чистопольская), ул. Чистопольская (от ул. Бичурина до пр. Ямашева при движении от ул. Бичурина (за исключением съезда на пр. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима), ул. Чистопольская (от пр. Ямашева до ул. Адоратского при движении от пр. Ямашева) и другие.