Омская область определится с дальнейшей судьбой метро в 2018 году

Решение о строительстве омского метрополитена было принято еще в конце 80-х годов. К настоящему времени в Омске построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция «Библиотека Пушкина» и около 7,5 км путей. Всего в строительство первого участка было вложено более 20 млрд рублей, а его готовность оценивается в 35,9%.

"Три проходки и метромост, которые есть, мы можем использовать технически, к примеру, для скоростного трамвая или для обычного трамвая. Сейчас создана рабочая группа — специалисты решают, как лучше поступить. Задача стоит в этом году окончательно принять решение, что с имеющимися объектами делать и двигаться в направлении его реализации", — сказал Бурков.

По его словам, региона пока не ведет целенаправленного поиска инвесторов. " [Сначала] нужно принять техническое решение, оценить затратную часть и потом уже понимать, что это — государственно-частное партнерство или чисто государственный проект", — считает врио губернатора.

Он отметил, что в настоящий момент происходит консервация одного тоннеля в промышленный квартал города. Он был построен первым, после чего было принято решение начать строительство заново в центре Омска.

"Мы понимаем, что метро туда не дойдет никогда. У нас нет таких денег — метро не построили в советский период, в другие сытые годы, и сегодня в том виде, в котором предполагалось, мы его не построим", — подчеркнул Бурков.