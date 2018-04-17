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В Саратове отключили воду в Ленинском и Кировском районе
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В Саратове отключили воду в Ленинском и Кировском районе
АиФ
30 минут назад
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Фото:
АиФ
В
Саратове
17 апреля с раннего утра и до вечера без воды остались жители Кировского и Ленинского района, сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Отключение водоснабжения произошло по следующим адресам:
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