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В Саратове отключили воду в Ленинском и Кировском районе
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В Саратове отключили воду в Ленинском и Кировском районе 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове 17 апреля с раннего утра и до вечера без воды остались жители Кировского и Ленинского района, сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Отключение водоснабжения произошло по следующим адресам:
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