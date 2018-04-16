Пять улиц Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 16 апреля, без воды оказались жители домов на 5 улицах Саратова

Перебои с водой наблюдаются из-за того, что ведутся ремонтные работы на улице Антонова.

Как сообщили коммунальщики, с 22.20 часов 15 апреля до 18.00 сегодняшнего дня снижены параметры давления водына улицах: Лебедева-Кумача от Блинова до Чемодурова, Антонова от проспекта Строителей до Лебедева-Кумача, Производственная, Электронная, Антонова, 6, проспект Строителей, 36, Производственная, 5.

— Работы планируется завершить в максимально короткие сроки, — уточнили в ресурсном предприятии.