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Пять улиц Саратова остались без холодной воды
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Пять улиц Саратова остались без холодной воды 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 16 апреля, без воды оказались жители домов на 5 улицах Саратова.
Перебои с водой наблюдаются из-за того, что ведутся ремонтные работы на улице Антонова.
Как сообщили коммунальщики, с 22.20 часов 15 апреля до 18.00 сегодняшнего дня снижены параметры давления водына улицах: Лебедева-Кумача от Блинова до Чемодурова, Антонова от проспекта Строителей до Лебедева-Кумача, Производственная, Электронная, Антонова, 6, проспект Строителей, 36, Производственная, 5.
— Работы планируется завершить в максимально короткие сроки, — уточнили в ресурсном предприятии.
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