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На пяти улицах Саратова до вечера не будет воды
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На пяти улицах Саратова до вечера не будет воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ленинском районе со вчерашнего вечера на пяти улицах ограничена подача холодной воды. Как сообщили "АиФ-Саратов" коммунальщики, проблемы с питьевым ресурсом вынужденные — из-за работ на городском водопроводе на улице Антонова.
В профильном предприятии пообещали закончить работы в максимально сжатые сроки. В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» уточнили, что весь сегодняшний день ограничения могут возникнуть на улицах: Лебедева-Кумача, на участке от Блинова до Чемодурова, а также улице Антонова, на участке от проспекта Строителей до Лебедева-Кумача. В обезвоженный квадрат попали жители домов по улице Производственная и Электронная. Дом №36 на проспекте Строителей, плюс дом №5 на улице Производственная.
В Водоканале подчеркнули, что работы будут вестись ориентировочно до 18:00 и принесли жителям свои извинения за временные неудобства.
О том, что будут идти работы жителям было сообщено заранее.
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