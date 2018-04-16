На пяти улицах Саратова до вечера не будет воды

В Ленинском районе со вчерашнего вечера на пяти улицах ограничена подача холодной воды. Как сообщили "АиФ-Саратов" коммунальщики, проблемы с питьевым ресурсом вынужденные — из-за работ на городском водопроводе на улице Антонова.

В профильном предприятии пообещали закончить работы в максимально сжатые сроки. В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» уточнили, что весь сегодняшний день ограничения могут возникнуть на улицах: Лебедева-Кумача, на участке от Блинова до Чемодурова, а также улице Антонова, на участке от проспекта Строителей до Лебедева-Кумача. В обезвоженный квадрат попали жители домов по улице Производственная и Электронная. Дом №36 на проспекте Строителей, плюс дом №5 на улице Производственная.

В Водоканале подчеркнули, что работы будут вестись ориентировочно до 18:00 и принесли жителям свои извинения за временные неудобства.

О том, что будут идти работы жителям было сообщено заранее.