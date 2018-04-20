«Концессии водоснабжения — Саратов» заключили договор водопользования

«Концессии водоснабжения — Саратов » заключили договор водопользования, Данный документ дает право забора водных ресурсов из поверхностного водного объекта, сообщает пресс-служба организации.

Водоснабжение города Саратов осуществляется из поверхностного источника — Волгоградского водохранилища реки Волга. В соответствии с требованиями законодательства РФ , использование естественных проточных и непроточных водоемов в хозяйственной деятельности возможно только после заключения договора водопользования. Данный договор был заключен между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. Также ООО «КВС» получены решения о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных вод от двух водовыпусков.

Напомним, 24 ноября 2017 года было подписано концессионное соглашение по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и муниципальным образованием «Город Саратов».

Первоочередной задачей ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является реконструкция и модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, создание автоматизированной системы учета и управления. В первые три года в рамках краткосрочной инвестиционной программы в водопроводное хозяйство Саратова инвестируется 6,2 млрд рублей, реализуемая финансовая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов — через механизм концессионных облигаций, улучшение показателей качества водоснабжения и водоотведения.