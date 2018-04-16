И так хорошо! Почему Казань отказалась от новой транспортной схемы?

Дорогая сеть

1 мая у казанских перевозчиков истекают сроки пятилетних муниципальных контрактов. К этому времени в городе планировалось запустить новую маршрутную схему, однако этого так и не произошло.

Как рассказал глава комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков, город решил не менять существующую транспортную модель. По оценке специалистов московского НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), она соответствует федеральному стандарту качества пассажирских перевозок и удобна для жителей. За небольшими корректировками принято решение сохранить ее на следующие пять лет.

Разработчики же предлагали кардинально пересмотреть маршрутную сеть — укоротить существующие маршруты и привязать их к станциям метро или другим транспортно-пересадочным узлам. Также среди предложений — сокращение дублирующих маршрутов с 15-20 до 4-5 и закупка автобусов-гармошек, которые позволяют вместить 300 человек, развитие других видов транспорта — метробусов и скоростных трамваев. Но такая транспортная схема потребовала бы затрат на 15,5 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью двух новых станций метро.

Впрочем, услуги НИИ оказались небесполезными — у города появилось видение, куда развиваться в ближайшие годы. А некоторые предложения были учтены — город отказался от дублирующих рейсов, продлил существующие маршруты в новые ЖК «Весна» (№70), «Лесной городок» (№55) и « Салават Купере» (маршрут №62 появится летом). Были закрыты четыре автобусных маршрута.

«В ближайшее время на сайте госзакупок пройдут конкурсы для перевозчиков, где прописаны новые требования к подвижному составу. Согласно контракту, появится 240 новых единиц подвижного состава, на линиях будут работать низкопольные автобусы, рассчитанные на маломобильных граждан, единого красного цвета, со сроком эксплуатации не более 10 лет. С 1 июня мы будем работать с перевозчиками в рамках новых контрактов», — рассказал Айдар Абдулхаков.

Экономят, как могут

1 июля вступает в силу приказ минтранса РФ , который устанавливает нормативные затраты на пассажирские перевозки и стоимость обслуживания. Если соблюдать все стандарты, то тариф надо повышать вдвое — до 49 рублей за поездку или дотировать из бюджета, на что потребуется 4,5 млрд рублей.

Неудивительно, что сейчас, как признался глава комитета по транспорту, перевозчики экономят: недорабатывают в вечерние часы на маршрутах с небольшим пассажиропотоком, меняют моторное масло реже, чем следует и платят скромную зарплату. В частности, по новому нормативу минтранса, зарплата водителей должна составлять минимум 60 тысяч рублей, в Казани она 37 тысяч, отчего этой вакансией брезгуют даже выходцы из Средней Азии, посетовал Абдулхаков.

Сейчас перевозчики готовят обращение в Госкомитет РТ по тарифам. Но даже с учетом инфляции это минимум плюс 2,5 рубля к стоимости проезда, а помимо нее «было серьезное повышение цен на ГСМ и запчасти». Впрочем, как признавался «АиФ-Казань» на условиях анонимности один из бывших водителей, при выполнении дневного плана все остальное идёт кондуктору и водителю в карман. Допдоход может составлять от 1000-2000 рублей в день.

Корреспондент «АиФ-Казань» не раз была свидетелем того, как кондукторы вечером предлагали оплату без талончика (справедливости ради, в последнее время таких фактов я не наблюдала). Может, надо ввести более прозрачную систему «обилечивания» пассажиров? Специалисты НИИАТ предлагали поставить специальные павильоны, позволяющие оплачивать проезд непосредственно перед посадкой. Но эти предложения пока не учли (они ведь тоже требуют вложений, а лишних денег у бюджета и перевозчиков нет). Так что, граждане, «приготовьте за проезд».