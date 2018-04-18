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Четыре партии вошли в ТОП-3 рейтинга медийности в Алтайском крае
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Четыре партии вошли в ТОП-3 рейтинга медийности в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 24 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Четыре партии вошли в ТОП-3 рейтинга медийности по итогам марта. Второе место разделили КПРФ и «Справедливая Россия».
Первое место рейтинга «Политсибру» заняла «Единая Россия». В марте представители партии активно комментировали ход президентских выборов и реализацию партийных проектов. Во время паводка депутаты-единоросы и бизнесмены помогали жителям подтопленных территорий техникой, продуктами питания и предметами первой необходимости.
Второе место разделили КПРФ и «Справедливая Россия». Коммунисты комментировали президентские выборы. Кроме того, крайизбирком обвинил Марию Прусакову в незаконной агитации в соцсетях. Представители «Справедливой России» комментировали не только ход выборов, но и продажу тепличного комплекса «Индустриальный», замену публичных общественных слушаний по Генплану Барнаула заочными обсуждениями.
На третьем месте рейтинга оказалась ЛДПР, ее представители обсуждали ход выборов и отчет рубцовского мэра Дмитрия Фельдмана.
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