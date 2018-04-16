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Аукцион на реконструкцию здания «Саламандра» под филиал Эрмитажа в Омске не состоялся
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Аукцион на реконструкцию здания «Саламандра» под филиал Эрмитажа в Омске не состоялся 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Аукцион на реконструкцию здания «Саламандра» под сибирский Эрмитаж в Омске признан несостоявшимся из-за того, что никто не подал заявки, пишет «Город55».
Власти рассчитывали, что потенциальный подрядчик установит окна и двери здания, построит инженерные сети, установит пожарную и охранную сигнализацию, а также займется благоустройством и озеленением прилегающей территории за 115, 2 млн руб.
Полностью завершить реконструкцию «Саламандры» планируется в 2019 году.
В настоящее время работы по реконструкции выполнены на 24%. Для их завершения требуется дополнительно 500 млн руб., из которых выделено только 178,4 млн руб. Продолжается аукцион на закупку 500 предметов мебели для музея на сумму 38,5 млн руб.
Издание отмечает, что причиной отсутствия желающих могли стать требования к подрядчикам. В частности, у компании должен быть трехлетний опыт работы с памятниками архитектуры.
В октябре 2017 года на конкурсные инженерные работы в историческом здании не заявилась ни одна компания.
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