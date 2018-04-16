«Саратовгаз» призвал саратовцев не самовольничать с газовым оборудованием

В 2018 году на территории Саратова произошло 11 несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. В них пострадал 21 человек, трое погибли от отравления угарным газом.

Компания «Саратовгаз» напоминает, пристальное внимание вопросам газовой безопасности необходимо уделять ежедневно.

Категорически запрещается производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, вносить изменения в их конструкцию, отключать автоматику безопасности. Нельзя осуществлять перепланировку помещения, где установлено газовое оборудование, без согласования с соответствующими организациями.

Любой житель города может пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Занятия проводятся ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в техническом кабинете АО «Саратовгаз» по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 52. Телефон для справок — (8452) 23-29-94. Начало — в 9:00, 10:30, 13:30. Записываться на инструктаж заранее не нужно.

Владельцам частных домовладений при себе следует иметь паспорт собственника, проект на газификацию. Жителям многоквартирных домов — паспорт собственника, правоустанавливающие документ на квартиру.