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«Саратовгаз» призвал саратовцев не самовольничать с газовым оборудованием
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«Саратовгаз» призвал саратовцев не самовольничать с газовым оборудованием 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 2018 году на территории Саратова произошло 11 несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. В них пострадал 21 человек, трое погибли от отравления угарным газом.
Компания «Саратовгаз» напоминает, пристальное внимание вопросам газовой безопасности необходимо уделять ежедневно.
Категорически запрещается производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, вносить изменения в их конструкцию, отключать автоматику безопасности. Нельзя осуществлять перепланировку помещения, где установлено газовое оборудование, без согласования с соответствующими организациями.
Любой житель города может пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Занятия проводятся ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в техническом кабинете АО «Саратовгаз» по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 52. Телефон для справок — (8452) 23-29-94. Начало — в 9:00, 10:30, 13:30. Записываться на инструктаж заранее не нужно.
Владельцам частных домовладений при себе следует иметь паспорт собственника, проект на газификацию. Жителям многоквартирных домов — паспорт собственника, правоустанавливающие документ на квартиру.
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