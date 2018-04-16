Минздрав призвал карать за пропаганду ВИЧ-диссиденства

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, направленный на борьбу с так называемым ВИЧ-диссидентством — отрицанием существования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и призывами к отказу от лечения. Документ будет опубликован в понедельник, 16 апреля, пишет

"Коммерсант"

Законопроект предполагает введение запрета на распространение информации, содержащей пропаганду ВИЧ-диссидентства, в том числе в интернете. Сайты, которые уличат в нарушении, будут включаться в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Их владельцы должны будут удалить противоправную информацию, или доступ к их сайту будет заблокирован.

Также предполагается запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства в СМИ. Нарушение этого запрета будет караться штрафом в размере от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Законопроект Минздрава подготовлен в рамках плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года.

Эксперты назвали инициативу ведомства логичной. «Учитывая ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России, пропаганда так называемого ВИЧ-диссидентства носит общественно-опасный характер и в каком-то смысле схожа с распространением информации экстремистского толка», — заявил журналистам адвокат Павел Астахов

Некоторые эксперты также предположили, что мер, предложенных чиновниками, может быть недостаточно. Так, юрист, активист «Пациентского контроля» Александр Ездаков считает, что ограничиваться административными штрафами нельзя: «За рецидив должна наступать уголовная ответственность».

Законопроект Минздрава появился на фоне роста сообщений в СМИ о случаях гибели детей, чьи родители являлись так называемыми ВИЧ-диссидентами.

Так, буквально на прошлой неделе стало известно об очередном случае, произошедшем в Красноярском крае . Там скончался мальчик 2011 года рождения. ВИЧ у него диагностировали в 2017 году, однако родственники не озаботились лечением ребенка. В результате в марте 2018 года ребенок умер. По данному факту было возбуждено

уголовное дело

Кроме того, в начале апреля следователи Иркутска

возбудили

уголовное дело по той же ч. 1 ст. 109 УК РФ после того, как в городской больнице умерла четырехмесячная девочка. Ее мать была ВИЧ-диссиденткой, не принимала лекарств сама и не лечила ребенка.

Из-за позиции ВИЧ-диссидентов ежегодно умирают десятки ВИЧ-положительных детей. Но лишь в некоторых случаях родителей ждет наказание. Так, 30 января Калининский районный суд Тюмени

приговорил

к 1,5 года ограничения свободы женщину, которая отказывалась лечить свою дочь, так как не верила в существование ВИЧ. Двухлетняя девочка умерла в 2016 году.

Пермского края В ноябре 2017 года мать из Краснокамска

получила

один год и шесть месяцев ограничения свободы после смерти ее восьмилетнего сына, которого она отказалась лечить от ВИЧ.