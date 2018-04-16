Минздрав хочет запретить ВИЧ-диссидентство

Минздрав разработал законопроект, согласно которому отрицающие существование вируса иммунодефицита человека люди и юридические лица будут обязаны выплачивать штрафы, а сайты, где публикуются воззвания ВИЧ-диссидентов, будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

России из-за смешения ранее доминировавшего в стране штамма A1 со штаммом AG появилась новая форма, A63, еще более опасная, чем предыдущие. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на данный момент в России проживает около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. Если пациент не будет отказываться от антиретровирусной терапии, которая в России проводится за государственный счет, то лечение современными методами позволяет продлить ожидаемую продолжительность его жизни (по опубликованным в журнале PLOS One оценкам на 2013 год в некоторых группах пациентов она может составлять до 70-80 лет). Такая терапия снизит и содержание вируса в организме, и саму вероятность распространения инфекции. Но для этого нужно начать лечение как можно раньше.

Однако невнимательность зараженных к своему здоровью или даже активное отрицание существования ВИЧ-инфекции усугубляют положение дел. В ряде случаев жертвами ВИЧ-диссидентов становятся их дети, которые не могут получить лечение без согласия родителей. Так, активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина рассказывает о гибели из-за отказа принимать лечение 84 человек (из них 17 — дети) за последние четыре года.

Обеспокоенное ситуацией, Министерство здравоохранения разработало государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года. В рамках реализации этой стратегии и предложен новый законопроект.

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет, — сообщается в пояснительной записке. — Современные средства коммуникации, в частности социальные сети, позволяют гражданам, юридическим и должностным лицам вести пропаганду идеи отказа от прохождения гарантируемых в соответствии с законодательством РФ мер профилактики и лечения».

Изменения предлагается внести в ФЗ №38 «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Его ждет дополнение статьи 4 пунктом о недопустимости распространения информации, «содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции». В ФЗ №149 «Об информационных технологиях» предлагают включить нормы об ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим ВИЧ-диссидентство. В законе «О СМИ» планируют добавить часть 9, где будет прописан запрет призывов к отрицанию ВИЧ в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях.

Если документ будет принят, то распространять призывы к отказу от диагностики или лечения ВИЧ будут наказываться штрафами в размере 2-3 тысяч рублей для граждан, от 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-50 тысяч рублей для юридических лиц.

Ознакомившиеся с проектом юристы видят сходство призывов ВИЧ-диссидентов с пропагандой экстремизма, однако добавляют, что трудно заранее судить о том, насколько эффективно будут работать новые нормы. Звучат также предложения не ограничиваться административным кодексом и начинать уголовное преследование рецидивистов.

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